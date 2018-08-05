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'Klima zatürresi ölüme neden olabilir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

ADANA'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

'Klima zatürresi ölüme neden olabilir'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, aşırı sıcak yaz günlerinde klimaların yanlış kullanımının 'Klima zatürresi' hastalığına neden olabileceğini söyledi. Bu hastalığın özellikle solunum yolu problemleri olan kişilerde ölüme neden olabileceğini belirten Yılmaz, buna karşın klimanın doğru kullanılması halinde yaz günlerinde önemli fayda sağlayacağını kaydetti.
Özellikle Çukurova gibi sıcak kentlerde klima kullanımının iş performansını doğru oranda etkileyeceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, "Yaz aylarında kapalı ofislerde çalışan kişilerin iş performansı klima sayesinde artabilir. Ayrıca sıcak havanın zihinsel ve fiziksel aktiviteler üzerindeki olumsuz etkisini de azaltmaktadır. Ortamın serin olması, terlemeyi azalttığından dehidrasyon,y yani vücudun susuz kalma riski daha düşüktür" dedi.
DOĞRU KULLANIM ŞART
Doğru yöntemle kullanılmayan klimanın çeşitli hastalıklara neden olabileceğini ve bunların en tehlikelisinin, 'Klima zatürresi' denilen hastalık olduğunu dile getiren Dr. Yılmaz şöyle konuştu:
"Klima zatürresi dediğimiz hastalık ölümle sonuçlanabiliyor. Ciddi bir alt solunum enfeksiyonuyla kendini gösteren bir hastalıktır. Ateş, öksürük, eklem ağrıları, bulantı, karın ağrısı, bu zatürrenin en önemli belirtilerindendir. Özellikle solunum yolu problemi olan hastalar için tehlikeli olan bir hastalık. Özellikle aşırı soğutulmuş ortamlarda bu yorgunluk daha fazla hissedilir. Ayrıca bu tür kuru havalı ortamlarda bulunulması; nefesle alınan havayı ciğerlere taşıyan borucukları kurutacağı için; öksürük, solunum sıkıntısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla da karşılaşabiliriz" diye konuştu.
KLİMA BAKIMI ÖNEMLİ
Klimanın olumsuz etkilerinin önüne geçilebileceğinin altını çizen Dr. Yılmaz, "Klima boruları 3 yılda bir gözden geçirilmeli ve filtreler düzenli temizlenmelidir. Metrekareye göre klima almamız gerek. Güçlü ya da zayıf klima tehlike yaratabilir. Dış ortamla iç ortam arasındaki 6 dereceden fazla olmamalıdır. Ani hava değişimi, riski arttırır. Özellikle kalp hastaları için bu ani değişim hastalığı tetikleyebilir. Eğer bunlara dikkat edersen, klimayı doğru kullanmış oluruz" dedi.

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'Klima zatürresi ölüme neden olabilir''Klima zatürresi ölüme neden olabilir''Klima zatürresi ölüme neden olabilir''Klima zatürresi ölüme neden olabilir'

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