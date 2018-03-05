Klinik araştırmalar birimi hayata geçiyor

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulması planlanan ‘Klinik Araştırmalar Birimi’ ile ilgili olarak bir toplantı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulması planlanan ‘Klinik Araştırmalar Birimi’ ile ilgili düzenlenen toplantı Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Klinik Araştırmalar Derneği, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türkiye’de klinik araştırmaların durumu, klinik araştırmaların önündeki engeller ve dünyadaki klinik araştırmaların durumu tartışıldı.

“Yayın sayıları artacak”

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Tıp Fakültesi’nin eğitim ve öğretim alt yapısının durumu hakkında bilgiler verdi. Temel Tıp Bilimlerinde araştırma alt yapısının büyük bir kapasite ile hizmette olduğunu belirten Prof. Dr. Akdemir, klinik araştırmaların tek bir merkezden yönetilip, süreçlerin daha etkin ve hızlı işletilebilmesi için Sakarya Üniversitesi Klinik Araştırmalar Birimini (SAUKAM) kuracaklarını, SAUKAM’ın hem hastanemize hem de üniversitemize, ekonomik ve akademik bakımdan üst düzey yayın ve benzeri katkıları olacağını ifade etti. Dekan Prof. Dr. Akdemir, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinden birisi olduğunu ve 2017 yılında indeksli yayın bakımından ilk sıraya yükseldiği belirtti.