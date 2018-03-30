"Klinik araştırmalardan yılda 1 milyar dolar gelir elde edebiliriz"

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) Başkanı Hasan Hüseyin Yıldırım, "Türkiye, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ilaç araştırma endüstrisi içerisinde ilk 10'a girecek, klinik araştırmalardan yılda 1 milyar dolar gelir elde edebilecek ve hastaların en yenilikçi ilaçlara erken ve ücretsiz erişimini sağlayacak büyük bir potansiyele sahip." dedi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından, TÜSPE'nin kuruluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla Hekimevi'nde "Basın Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, teşkilatlanma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını, faaliyetlere başlandığını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere ilk basın toplantısının düzenlendiğini söyledi. Sağlık politikaları konusunda bir boşluk olduğunu ifade eden Keleştemur, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde politika tespitiyle ilgili birimler var ama bunu bilimsel ve akademik olarak yürütmek için Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü kuruldu." bilgisini aktardı.

- "Birçok alanda analiz yapıldı" TÜSPE Başkanı Hasan Hüseyin Yıldırım da Türkiye'de sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında Ar-Ge yapmak veya Ar-Ge'yi desteklemek amacıyla 2015 yılında kurulan TÜSEB bünyesinde 7 enstitü bulunduğunu belirterek, bunlar arasında yer alan TÜSPE'nin 25 Mart 2017'de Ankara merkezli kurulduğunu anımsattı. TÜSPE'nin, sağlık politikaları konusunda istişare, kanıt ve araştırma temelli, güvenilir ve işlenmiş bilgi üretip yayarak daha sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye toplumuna ve insanlığa katkı sağlamak amacıyla yola çıktığını dile getiren Yıldırım, "TÜSPE bu yolculukta sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir." diye konuştu. Yıldırım, bir yıldır kurumsallaşma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, TÜSPE olarak sağlık politikaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilgi üretimine başladıklarını söyledi. Yıldırım, "Türkiye’de Sağlık Harcamaları", "Tıbbi Cihazlarda Piyasa Gözetimi ve Denetimi", "Sağlık Turizmi ve Anadolu Nimetleri Tıbbı", "Sağlık İş Yerinde Şiddet", "Tıpta Board Sınavları", "Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti", "Çocukluk Çağı Obezitesinin Ekonomik Boyutları" ve "Şehir Hastaneleri Yönetim ve İşletim Modeli" başlıklarında analizler yapıldığını anlattı.

- "Birçok projeye imza atılacak" Stratejik projeleriyle sağlık sistemi ve politikalarına bilimsel temelde değer kattıklarını ifade eden Yıldırım, projelere ilişkin şu bilgileri verdi: "Bu projelerden birisi, Türkiye Sağlık Teknolojileri İnovasyon Merkezi (TÜSTİM) Projesi. Sağlık teknolojilerine dair klinik araştırma çalışmalarında Türkiye'nin oynayacağı rol konusunda büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye yeni sağlık teknolojileri için atacağı emin adımlarla, ülkenin bölgesel ve küresel gücünü artırma ve cari açığını azaltma yönünde fırsatlar da elde edebilecektir. Türkiye ithal ilaç oranını azaltmayı ve daha fazla kendi kendine yeter bir ülke haline gelmeyi arzulamaktadır. Bu hedefe klinik araştırma kapasitesinin niteliksel ve niceliksel olarak artırılması büyük katkı sağlayacaktır." Türkiye'nin klinik araştırmalar konusunda sahip olduğu potansiyele de değinen Yıldırım, "Finansal olarak ise yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ilaç araştırma endüstrisi içerisinde Türkiye ilk 10'a girecek, klinik araştırmalardan yılda 1 milyar dolar gelir elde edebilecek ve hastaların en yenilikçi ilaçlara erken ve ücretsiz erişimini sağlayacak büyük bir potansiyele sahiptir." dedi.

Yıldırım, ulusal düzeyde kurulacak TÜSTİM'in yürüteceği çalışmalar ile ilgili, "İl düzeyinde ve eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde oluşturacağı klinik araştırma koordinatörlükleri ve birimleri ile Türkiye çapında yapılanmayı, bu sayede hastalara, araştırmacılara, hastanelere, klinisyenlere, Türk tıbbına, toplumuna ve ekonomisine büyük katkı sağlamayı, klinik araştırmalar alanında gerçekleştireceği öncülük ve koordinasyon ile sağlık teknolojilerinde inovasyonu hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı rol oynamayı hedeflemektedir." bilgisini aktardı. "Türkiye Sağlıkta Yaşam Kalitesi Değerleme Projesi" (TÜRKQoL)" ile "Türkiye Sağlık Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi" (TÜSSİDEP) de yürütüldüğünü aktaran Yıldırım, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkelerin sağlık sistemlerinin izlemesini ve değerlendirmesini sağlamak amacıyla sağlık hizmeti sunumu, sağlık insan gücü, sağlık bilgi sistemleri, tıbbi ürünler, teknolojiler, sağlık sistemi finansmanı ve liderlik, yönetişim boyutlarında geliştirilmiş olan 6 temel bileşen kapsamında bir inceleme projesi gerçekleştirilecek." dedi.