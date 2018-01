KOAH hastalarına ameliyatlı tedavi

Geçmeyen öksürük (müküslü balgam ile birlikte), nefes darlığı hemen daima vardır. Çabuk yorulma, tıkanma, morarma, çarpıntı, vs de görülebilir.

Evet tedavi edilebilir, ancak hayat tarzının mutlak değiştirilmesi, sigaranın, bırakılması, iyi beslenme, temiz havada yaşam her şeyden daha önemlidir;

Ne gibi tedaviler uygulanıyor? Tedavilerin başarı oranı nedir?

- Tıbbi tedavi, Fiziksel aktivite, Sigaranın bırakılması, Temiz havada yaşam, Genel sağlık koşullarının (beslenme, vs) düzeltilmesi.

- Bu tedavilerin yetersiz olduğu durumlarda her hastaya özgü, doktoru tarafından seçilecek girişimsel hatta cerrahi tedavi seçenekleri de mevcuttur;

*Metalik coiller, *Valf bronşiyal kapakçıklar, LVRS (Akciğer Volüm Azaltıcı Cerrahi), Akciğer Nakli, vs.

KOAH Ameliyatı nedir?

Şiddetli KOAH hastalarında ve bazı tip AMFİZEM hastalarında LVRS (Akciğer Volüm Küçültücü Cerrahi) başarı ile uygulanmaktadır. Akciğerin fonksiyon yapmayan ve verilen uzun tıbbi tedaviye rağmen düzelme göstermeyen bölgelerinin LVRS cerrahisi ile çıkarılması işlemidir. Fonksiyon görmeyen sahaların çıkarılması ile baskı altında kalan alttaki bölgelerdeki baskı kalkacağından LVRS sonrası diğer akciğer sahaları daha fazla solunuma katkı sağlamaya başlar. Hastaların solunum sıkıntısı birkaç ay sonra belirgin şekilde düzelme ve rahatlama gösterir.