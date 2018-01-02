KOAH hastalarına ameliyatlı tedavi

Evet, KOAH "kronik" bir hastalıktır. Uzun yıllar içerisinde gelişir ve hasta yavaş yavaş solunum kapasitesini kaybeder, sonunda adım atamaz hale gelebilir!

- Endüstriyel toz ve kimyasal dumanlara uzun süre maruz kalanlar, - Prematur doğumlarda Yenıdoğan kronik akciğer hastalığı gelişenlerde, - Genetik olarak "alfa-1 antitripsin eksikliği olanlarda (sigara da içilirse amfiz m erken yaşlarda 30-40 yaşlarında görülür!

Geçmeyen öksürük (müküslü balgam ile birlikte), nefes darlığı hemen daima vardır. Çabuk yorulma, tıkanma, morarma, çarpıntı, vs de görülebilir.

Göğüs Hastalıkları Uzman'larının yapacağı fizik muayene ve tetkikler sonrası tanı rahatlıkla konulabilmektedir. Akciğer tomografisi, yürüme testi, SFT (Solunum Fonksiyon Testi), dinleme bulguları ve gerekirse V/Q testi denen akciğerin hem kanlanmasını hem de havalanmasını test eden tetkikler çok yardımcıdır tanıda. *"SİGARA" en önemli etkendir!

Kimler KOAH tehditi altındadır?

Sigara içenler ve uzun süre kimyasal dumanları ve endüstriyel tozlara maruz kalanlar. Genetik olarak *alfa-1 antitripsin enzimini (akciğeri korur) üretemeyenler de amfizem için ciddi risk altındadırlar.

KOAH’ın son yıllarda artmasının nedenleri nelerdir?

Hava kirliliğinin artması, sigara içiminin daha küçük yaşlarda başlaması (9-10 yaş), Endüstriyel denetimin zayıflaması ve kontrolsüz hal alması, yeterli tedbirlerin alınmaması, çevre kirliliğinin artması, düzenli beslenmeme, düz nli fiziksel aktivitenin olmaması, hastaların tedaviye geç gelmeleri ve verilen tıbbi tedaviyi yeterli doz ve sürede kullanmaması gibi birçok sebeb mevcuttur.

KOAH tedavi edilebilir bir hastalık mı?

Evet tedavi edilebilir, ancak hayat tarzının mutlak değiştirilmesi, sigaranın, bırakılması, iyi beslenme, temiz havada yaşam her şeyden daha önemlidir;

TEDAVİDE AMAÇLAR

- Sigarayı bırakarak ve hava kirliliğini önleyerek hastalık ilerlemesi ciddi oranda yavaşlatılabilir,

- Nefes darlığı için verilen ilaçları doğru ve mutlaka düzenli kullanmalı,

- Düzenli fiziksel aktivite ile genel sağlık düzeltilmeli,

- Atakları önlemek için ilaçlar mutlaka düzenli kullanılmalı,

- Gerekirse akciğer rehabilitasyonu yapılmalı.