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KOAH hastası adamın dramı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

 RİZE’nin Güneysu ilçesinde emekli işçi Mustafa Mercan, 5 yıldır KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ile mücadele ediyor.

KOAH hastası adamın dramı

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- RİZE’nin Güneysu ilçesinde emekli işçi Mustafa Mercan, 5 yıldır KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ile mücadele ediyor. Akciğer nakli yapılmasına karar verilen Mercan, emekli maaşının tedavisi için çektiği banka kredisi taksitleri için kesildiğini belirtti, yardım istedi.
Güneysu ilçesi Adacami Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Mustafa Merrcan, bir inşaat firmasında çalışırken 5 yıl önce KOAH'a yakalandı. Akciğer nakli yapılması kararlaştırılan Mercan'ın damarlarında daralma tespit edildi. Hastalık sürecinde sürekli il dışına gitmek zorunda kalan Mercan, bankadan 37 bin 500 lira kredi çekti. Emekli maaşı, banka kredisi taksitlerine kesilen ve kendisine 350 lira kaldığını belirten Mercan, geçimini sağlamakta zorlandığını söyledi. Maddi yetersizlik nedeniyle tedavisinin aksadığını kaydeden Mercan, yetkililerden yardım istedi.
Ankara’da bir hastaneye gittiğini ifade eden Mercan, “Doktor heyeti toplanarak akciğer nakli olmam için önce kalpten akciğere giden damarlardaki çekilmenin tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Tedavimi sürüyor. Bu hastalığın tedavisi masraflı. Emekli maaşı ile tedavimi yapamıyorum. Hastalığım için kredi çektim. Maaştan bana sadece 350 lira kalıyor, gerisi kredi taksitlerine gidiyor. Balon tedavisi için İstanbul’da özel bir hastaneye gittim. İki seans için benden 50 bin TL istediler. Ben de 'Bu parayı verme imkanım yok' dedim. Eğer bu balon tedavisini olursam, akciğer naklini olabilirim. Bu tedavi yapılırsa akciğer temizlenecek ve yaşam fonksiyonlarım daha kolaylaşacak. Gece gündüz oksijen makinesine bağlı kalıyorum” dedi.
Mustafa Mercan, hastalığının tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

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