Kocaeli Şehir Hastanesi 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yapımına başlanan ve 2019’da hizmete girmesi hedeflenen Kocaeli Şehir Hastanesinin yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olacak.

İzmit’te yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı ve yüklenici firma tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Şuana kadar yüzde 20’si tamamlanan hastane hakkında bilgi veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, "İnşaatımız hızla ilerliyor. Hastanemizin de inşallah Türkiye’deki en verimli en güzel şehir hastanelerinden bir tanesi olacağına inanıyorum. Çok güzel bir ekibimiz var, inanarak çalışıyoruz. En ince ayrıntısına kadar en kaliteli hizmetin nasıl olabileceğini planlıyoruz" dedi.

Ergüney’in ardından konuşmayı devralan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, yapım aşamasında olan hastahane ile ilgili genel bilgiler verdi. Aygün, "Bitiş tarihi 2020 olarak sözleşmede var ancak yatırımcıların biraz gayretiyle sanırım 2019’da açılması öngörülen bir anlaşma var. 2019’da açmayı hedefliyoruz" diyerek hastahanenin beklenenden daha erken açılabileceğine vurgu yaptı.

Hastanenin yönetim ve işletmesinin Sağlık Bakanlığı’nca yürütüleceğine değinen Aygün, toplumun bu tür hastaneleri özel hastane gibi algılamaması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda hastanede 4 bin ile 5 bin arasında kişinin çalışacağını söyleyen Zeki Aygün, bir gün içerisinde hastanede ortalama 50 bin kişiye hizmet verileceğini dile getirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi hakkında bilgi verilen toplantı, açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.