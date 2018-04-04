Kocasinan’dan kansere karşı bilinçlendirme semineri

Kocasinan Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kadın hastalıkları kanserleriyle ilgili seminer düzenledi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekildi.
Rutin Belediyecilik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sağlık alanında da hassasiyetle çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sağlığın her alanında toplumu bilinçlendirmeyi ve böylece sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaç edindiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Gayemiz, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda düzenli olarak çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız için bu tür faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle kansere karşı bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen seminer, Kocasinan Akademi Yakut Tesisi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kadın hastalıkları kanserleriyle ilgili bilgiler veren Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü Doktorlarından Hatice Keşoğlu ve Ebe Gamze Topçu Pehlivan, kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekti. Kanser türleri, alınması gereken önlemler ve tedavi konularında bilgiler aktaran Keşoğlu ve Pehlivan, kadınları karşılaşabilecekleri hastalıklara karşı ne tür önlemler alacakları konusunda slayt eşliğinde bilgilendirdi.
Kadınlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen seminer, soru-cevap bölümü ardından sona erdi.
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