Kolestrol ve kalp sağlığı hakkında 'doğru' bilmemiz gerekenler!

Kolesterol, vücudumuzdaki yeni hücrelerin yapılandırılması, sinir hücrelerinin koruyucu kılıflarının oluşturulması ve çeşitli hormonların üretilmesi gibi önemli görevleri olan bir maddedir. Normalde vücudun ihtiyacı olan kolesterol, karaciğer tarafından yapılır, ancak et, süt ve yumurta gibi hayvansal gıdalar da vücudumuza kolesterol sağlar. Bu durumda ihtiyacımız olandan daha fazla kolesterol alınması kalp ve damar sistemimizin hastalanması için zemin hazırlar.

Yüksek kolesterol neden kalp hastalığına sebep olur?



Kanda kolesterol çok yükseldiği zaman, atardamarlarda “ateroskleroz” denilen damar sertliği ortaya çıkmaya başlar. Biriken kolesterol plakları, damarın içini daraltır ve kan akışını engeller. Eğer kalbi besleyen damarlar tıkanmaya başlarsa, oksijen yetmez ve göğüs ağrısı ile birlikte kalp krizi riski ortaya çıkabilir.

Kötü kolesterol, iyi kolesterol



Kolesterol çeşitlerinden LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein), damar tıkanıklığına sebep olan esas kolesterol tipi olduğundan halk arasında “kötü” ya da “lanetli” kolesterol olarak adlandırılır. Diğer bir çeşit kolesterol olan HDL ise kandan kötü kolesterolü uzaklaştırdığı için “iyi” ya da “hayırlı” kolesterol diye anılır. Kanda kötü kolesterol seviyeniz ne kadar düşük ve iyi kolesterol seviyeniz de ne kadar yüksek ise kalp sağlığınız da o kadar güvendedir. Trigliserit denen üçüncü kolesterol tipi de damar hastalıklarına yol açabilir.