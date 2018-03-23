HABER

Kolon kanseri farkındalığı etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Samsun’da vatandaşlara "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubelerinde vatandaşlara "Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Kolon kanseri farkındalığı etkinliği

Samsun’da vatandaşlara "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubelerinde vatandaşlara "Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı. Kurulan stantlarda görevliler tarafından kanserin erken teşhisinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.
Kolon kanseri hakkında bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden bölümün uzman doktorları, "Ülkemizdeki istatistik verilerine göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olmasına rağmen, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Bu kapsam da Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Kolon-rektum kanseri başlangıçta hiçbir bulgu vermeyebilir. Kanserin bağırsaktaki yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak karın ağrısı, kanama, kabızlık, sık tuvalete gitme ve tuvalet sonrası rahatlayamama gibi tuvalet alışkanlıklarında değişme olabilir. Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır. Erken evre hastalıkta sadece kolonoskopi ile ameliyat gerekmeden de tedavi yapılabilmektedir. İleri evre hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları da yapılmaktadır" dediler.

Kolon kanseri farkındalığı etkinliği

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Yatak odasını karanlık tutun!

Yatak odasını karanlık tutun!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.