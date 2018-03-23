Kolon kanseri farkındalığı etkinliği

Samsun’da vatandaşlara "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubelerinde vatandaşlara "Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı. Kurulan stantlarda görevliler tarafından kanserin erken teşhisinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.

Kolon kanseri hakkında bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden bölümün uzman doktorları, "Ülkemizdeki istatistik verilerine göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olmasına rağmen, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar almak mümkündür. Bu kapsam da Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bilgilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Kolon-rektum kanseri başlangıçta hiçbir bulgu vermeyebilir. Kanserin bağırsaktaki yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak karın ağrısı, kanama, kabızlık, sık tuvalete gitme ve tuvalet sonrası rahatlayamama gibi tuvalet alışkanlıklarında değişme olabilir. Hastalığın tedavisi kanserli bölgenin cerrahi ile çıkarılmasıdır. Erken evre hastalıkta sadece kolonoskopi ile ameliyat gerekmeden de tedavi yapılabilmektedir. İleri evre hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları da yapılmaktadır" dediler.