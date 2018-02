Kolon kanserinde 50 yaş sonrası kontrol önemli

“Yıllık gaytada gizli kan (GGK) testi, 5 yılda bir fleksible sigmoidoskopi, 5 yılda bir baryumlu lavman ya da 10 yılda bir kolonoskopi uygulanmalıdır. Risk faktörlerine sahip hastalar daha erken ve sık taranmalıdır. Mide- bağırsak sistemi ile ilgili yukarıda saydığımız belirtilerden herhangi biri olan hastalarda kolonoskopi ile tam bir değerlendirme yapılmalıdır. Adenomatöz polip saptananlarda, ilk tespitte kolonoskopi sonrasında 3 yıl içinde kolonoskopi. Daha fazla polip yoksa her 5 yılda bir kolonoskopi. Polipler varsa, her 3 yılda bir kolonoskopi, 5’ten fazla ise her yıl kolonoskopi yaptırılmalıdır. Birinci derece akraba ailesel kolorektal kanserde, 40 yaş veya en genç etkilenen akrabadan 10 yaş önce başlayarak her 5 yılda bir kolonoskopi önerilmektedir. Etkilenen aile bireyi sayısında artış olursa özellikle 50 yaş altında sıklık artmaktadır.”

Erken tanı ömrü uzatıyor



Kolon kanserinde tedavi hedefinin primer tümörü lenfovasküler yapıları ile birlikte çıkarmak olduğunu ifade eden Op. Dr. Şerafettin Özer, “Hastanın genel durumu, kanserin nitelikleri, yandaş hastalıklar tedavi yöntemlerini, sırasını, yapılacak işleri belirler. O kısım multidisipliner tibbi değerlendirmelerle planlanır. Sağ kalım süreleri, erken tanıyla orantılıdır. Erken saptananda 5 yıllık sağ kalım %93.2 iken, gecikmiş olgularda bu oran düşmektedir. Risk faktörlerini bilmek, muayene ve tetkikleri ihmal etmemek, erken yakalamak gerekli tedavinin yapılmasını sağlar” dedi.