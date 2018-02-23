Kolon kanserinde 50 yaş sonrası kontrol önemli

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, kolon kanserinin 50 yaş üzerinde daha sıklıkla görüldüğünü belirterek erken teşhisin önemini vurguladı.

Üçüncü ölümcül kanserdir



“Kolon kanseri” olarak da bilinen kolonektal kanserin, mide-bağırsak yapısı içinde en fazla kanser görülen bölümü olduğunu belirten Op. Dr. Şerafettin Özer, “Amerika’da 140 bin yeni tanı konmakta ve yılda 50 binden fazla hasta bu sebeple yaşamını yitirmektedir. Üçüncü ölümcül kanserdir. Tarama programları görülme oranını azaltmış, erken tanı ise ölüm oranını azaltmıştır” diye konuştu.

Kolon kanseri olgularının %90’ından fazlasının 50 yaş üzerinde görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Şerafettin Özer, diğer risk faktörlerinin ailesel, çevresel, yeme alışkanlığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı olduğunu söyledi. Op. Dr. Şerafettin Özer, şöyle konuştu:

“Kolorektal kanserlerin %20’sinde bilinen ailesel kolorektal kanser vardır. Bu ailesel bozuklukların anlaşılması, erken tanı için genetik testler yapılmasını sağlamaktadır. Hayvansal yağ tüketiminin fazlalığı, liften fakir beslenme, alkol kullanımı ve obezite, kolorektal kanseri ve ölümcüllüğünü arttıran faktörler arasında yer almaktadır. Kolitin yaygınlığı ve şiddeti risk ile orantılı olarak artmaktadır.”