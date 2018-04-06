"Kolon ve rektum kanserine bağlı ölümlerin beşte ikisi önlenebilir"

Profesör Doktor Emel Canbay, kolon ve rektum kanserine bağlı ölümlerin beşte ikisinin, mide kanserine bağlı ölümlerin onda birinin ve yumurtalık kanserine bağlı ölümlerin de beşte üçünün önlenebildiğini söyledi.

Profesör Doktor Emel Canbay, kalın bağırsak (kolon kanseri ve rektum kanseri), mide kanseri, karın zarı kanseri (mezotelyoma), yumurtalık (over), apandisit (Psödomiksoma Peritonei) pankreas kanseri hastaları tedavisi ile ilgili açıklama yaptı.

Kanserin önlenmesi mümkün olan bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Canbay, "Önlenemediği durumlarda, başımıza geldiğinde de tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Karın içinden başlayan kanserler karın zarına yayıldığında veya karın zarından direkt başlayan kanserlerde artık önlenebilir ölüm sebepleri arasında sayılmaktadır. Sonuçlar giderek yüz güldürmeye başlamıştır. Kolon ve rektum kanserine bağlı ölümlerin beşte ikisi, mide kanserine bağlı ölümlerin onda biri ve yumurtalık kanserine bağlı ölümlerin beşte üçü önlenebilir" dedi.

"Hastalar, sıcak kemoterapi ile bir şans yakalıyor"

Dr. Emel Canbay, "Kalın bağırsak (kolon kanseri ve rektum kanseri), mide, karın zarı (mezotelyoma), yumurtalık (over), apandisit (Psödomiksoma Peritonei)- pankreas kanser hastalarının tedavi şansı olmadığı düşünülen pek çok kanser hastasının bu yöntem ile cerrahi ve ameliyat esnasında ısıtılmış sıcak kemoterapi sayesinde bir şans yakalayabiliyor. Hastaların bir kısmının yaşam süresi uzamakla beraber iyileşmeleri ve tedavi olmaları da görülebiliyor. Bu yöntem karın içerisinde yayılım göstermiş olan Kalın bağırsak (kolon kanseri ve rektum kanseri), mide, karın zarı (mezotelyoma), yumurtalık (over), apandisit (Psödomiksoma Peritonei)- pankreas kanser hastalarının tedavilerinde uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.