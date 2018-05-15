Yönetmeliğe göre, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi, konaklama ile ilgili mevzuatta yer alan fiziki şartları sağlamak zorunda olacak ancak hizmetin yürütülmesine aykırı düşmeyen bazı bölümler, konaklama tesisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin ortak kullanımına açılabilecek.

Yönetmelikle, yataklı tedavi dışında kalan ayaktan sağlık hizmetleri kapsamında verilecek konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle termal, engelli bakımı hizmetleri ve yaşlı bakımı hizmetlerinin birlikte verilebildiği konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasına, kapsamına, taşıması gereken fiziki şartlarına, asgari personel standartlarına, izinlerine, ruhsatlandırılmalarına, belgelendirilmelerine, faaliyetlerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konaklama tesisi, engelli veya yaşlı bakım merkezi bünyesinde yatak kapasitesi en az 25 olacak. Konaklama hizmetinin verildiği bölümlerde engelliler ve yaşlılar için ve konaklama bölümünde acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılacak. Konaklama tesisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi aynı binada ya da başka merkez ile bağlantılı olmamak kaydıyla aynı yerleşke içerisinde olabilecek.

Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin içerisinde veya yerleşkesinde, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden hizmet alanların kullanımına sunulmak üzere iş ve uğraş alanları, spor alanları ve buna benzer sosyal alanlar inşa edilebilecek. Konaklama tesisi ile bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri arasında kontrollü geçişin olduğu bölüm haricinde kontrolsüz geçiş bulunamayacak.

Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, açıldıkları yerleşkenin dışına taşınamayacak, taşınma talebi durumunda yeniden değerlendirmeye alınacak ve ruhsatlandırılacak. Birden çok katı olan konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili konaklama alanlarında, hizmet alan kişilerin tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun asansör bulunacak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve ilgili konaklama alanlarında, merdivenler, bina girişleri, koridorlar, banyo ve lavabolarda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacak.