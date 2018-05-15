Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve merkezler, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alma şartlarını taşıması kaydıyla, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından "Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, yataklı tedavi dışında kalan ayaktan sağlık hizmetleri kapsamında verilecek konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle termal, engelli bakımı hizmetleri ve yaşlı bakımı hizmetlerinin birlikte verilebildiği konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasına, kapsamına, taşıması gereken fiziki şartlarına, asgari personel standartlarına, izinlerine, ruhsatlandırılmalarına, belgelendirilmelerine, faaliyetlerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Yönetmeliğe göre, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi, konaklama ile ilgili mevzuatta yer alan fiziki şartları sağlamak zorunda olacak ancak hizmetin yürütülmesine aykırı düşmeyen bazı bölümler, konaklama tesisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin ortak kullanımına açılabilecek.
Konaklama tesisi, engelli veya yaşlı bakım merkezi bünyesinde yatak kapasitesi en az 25 olacak. Konaklama hizmetinin verildiği bölümlerde engelliler ve yaşlılar için ve konaklama bölümünde acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılacak. Konaklama tesisi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi aynı binada ya da başka merkez ile bağlantılı olmamak kaydıyla aynı yerleşke içerisinde olabilecek.
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin içerisinde veya yerleşkesinde, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden hizmet alanların kullanımına sunulmak üzere iş ve uğraş alanları, spor alanları ve buna benzer sosyal alanlar inşa edilebilecek. Konaklama tesisi ile bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri arasında kontrollü geçişin olduğu bölüm haricinde kontrolsüz geçiş bulunamayacak.
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, açıldıkları yerleşkenin dışına taşınamayacak, taşınma talebi durumunda yeniden değerlendirmeye alınacak ve ruhsatlandırılacak. Birden çok katı olan konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili konaklama alanlarında, hizmet alan kişilerin tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun asansör bulunacak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve ilgili konaklama alanlarında, merdivenler, bina girişleri, koridorlar, banyo ve lavabolarda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacak.
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve her bir merkezin, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alma şartlarını taşıması kaydıyla, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.
- "Acil sağlık birimi oluşturulacak"
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde sadece akut tedavisi tamamlanmış, konaklamalı tesiste konaklayan ve tedavisi ilgili hekimi tarafından planlanmış veya bu merkezin hekimlerince planlanacak kişilere yönelik hizmetler, Bakanlıkça ruhsatlandırılması halinde verilebilecek.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde, konaklama tesisi bünyesinde olmaması halinde, acil hallerde kendi hastalarına ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği acil sağlık birimi oluşturacak.
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bakanlığın planlamalarından istisna olarak, yabancıların çalışma izinlerine dair mevzuat çerçevesinde yabancı personel çalıştırılabilecek. Ayrıca, diğer özel sağlık kuruluşlarıyla yapılacak kurumsal sözleşme çerçevesinde uzman hekim ve hekim çalıştırılabilecek.
Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, aynı il içerisindeki diğer sağlık kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla temin edilebilecek. Aynı ilde bu hizmetlerin alınabileceği sağlık kuruluşunun olmaması halinde, bu hizmetler, en yakın başka bir ildeki sağlık kuruluşundan alınabilecek.
Engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezleri, personel, fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak zorunda olacak.
Termal merkezler, kaplıca tedavisi, kür ve benzeri hizmetler sunmak üzere, Kaplıcalar Yönetmeliğine uygun olarak konaklama tesisi bünyesinde veya engelli bakım merkezi ile yaşlı bakım merkezi bünyesinde açılabilecek.
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yetki belgesi verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyete başlamayan merkezlerin yetki belgesi iptal edilecek. Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi veya merkezlerden birinin sahip değişikliği halinde Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yetki Belgesi iptal edilir ve yeni sahiplik adına bu Yönetmelik kapsamında yeniden başvuru yapılacak.
- "Yılda en az bir kez denetlenecek"
Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerindeki sağlık hizmetleri, Bakanlık tarafından ilgili mevzuatına göre yılda en az bir kez denetlenecek. Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, fiilin niteliğine göre ilgili mevzuatta belirlenen idari ve cezai müeyyideler uygulanacak.
Bu Yönetmelik kapsamındaki birden fazla merkezle faaliyet gösterilen konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin faaliyetin durdurulması gereken hallerde yalnızca ilgili merkezin, tek merkezle faaliyet gösterildiği durumlarda konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin tamamının faaliyeti Bakanlıkça durdurulacak.
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