Kontrollü güneşlenme sedef hastalığını tedavi ediyor

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- YAZ mevsiminin gelmesiyle ciltte görülen rahatsızlıklar da artış göstermeye başladı. Ancak insanlar tarafından birbirinden ayırt edilmesi güç olan sedef ve egzama rahatsızlıklarına güneş ışınlarının iyi geldiği belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Özdemir, kontrollü güneşlenmenin sedef hastalığını tedavi ettiğini belirtti. Özdemir, “Sedef rahatsızlığı olmayan insanların güneşin dik geldiği saatlerde güneşten uzak durması gerekiyor ancak sedef hastalarının güneşin dik geldiği saatlerde yarım saat ile 1 saat arası güneşlenmesi hastalığa iyi geliyor” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, sedef ve egzama hastalığı hakkında bilgiler verdi. Özdemir, güneşin sedef hastalığına iyi geldiğinin altını çizdi ve “Sedef hastalarına Akdeniz’i tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“UYARICI BELİRTİ KAŞINTI”

Sedef hastalığını genetik yapımız ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi ve bağışıklık sistemimizin de olaya katılmasıyla birlikte meydana gelen, deride pullanma, kalınlaşma beyaz renk değişimi şeklinde çıkan kronik uzun süre iyileşmeyen bir hastalık olarak tanımlayan Prof. Dr. Özdemir, egzamanın sedeften daha farklı olduğunu belirtti. İki hastalık arasında en ayırt edici belirtinin kaşıntı olduğunu dile getiren Özdemir, “Bu iki hastalık, yerleştiği bölgeye göre özellikle el ayak gibi bölgelerde halk tarafından karıştırılabiliyor. Sedef daha çok insanların travmaya, vurmaya ve çarpmaya açık dediğimiz diz ve dirsek gibi bölgelerde daha fazla görülüyor. Egzama ise daha çok el ve avuç içi, sırt gibi nedenine göre daha çok lokalize görülüyor. Atopik dermatit dediğimiz bazı egzamalar da tüm vücutta da yaygın kaşıntı şikayeti gösteriyor. Burada uyarıcı olması gereken belirti kaşıntıdır. Yaralarımızda kaşıntı daha çok ön plandaysa öncelikle egzama düşünmemiz daha iyi olur” ifadelerini kullandı.