HABER

Konya’da aile hekimliğinde güncel sorunlar semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Konya’da, aile hekimliğinde güncel sorunlar ve malpraktis konulu seminer düzenlendi.Seminerin açılış konuşmasını yapan Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (KONAHED) Başkanı Dr.

Konya’da aile hekimliğinde güncel sorunlar semineri

Konya’da, aile hekimliğinde güncel sorunlar ve malpraktis konulu seminer düzenlendi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (KONAHED) Başkanı Dr. M. Sadrettin Özerdem, derneklerinin hem idarenin hem de sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak ve çözüme katkı sunması amacıyla kurulduğunu söyledi. Dr. Özerdem, "Ülkemiz çıkarlarının her zaman en üste tutarak, çalışanlarının sorunlarını idareye aktarımı ve çözüm önerileriyle katkı sunmalarını amaçlayan bir meslek örgütü kurmaya karar verdik” dedi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, seminerde aktif olan sorunların konuşulacağını ifade ederek, “Konuşulmadan anlaşılmaz, iletişim olmadan başarı olmaz. Sivil toplum kuruluşları vazgeçilmez bir yapıdır aslında. Sahadaki her türlü sorunların aktarılması açısından güzel bir yöntemdir” dedi.
1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Üzün ise, seminerde hasta hekim arası sözleşme, malpraktis, komplikasayon ile ayrımı, bilirkişilik, malpraktis nedenleri ve malpraktis örnekleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter de, Konya’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ”Aile hekimliğinde yeni dönem planlamaları konuşmak istiyorum. Birkaç başlığa ayırdım. 2 temel başlığımız var. Bir mevcuttaki sıkıntılarımızı çözmeye yönelik akut düzenlemelerimiz neler, ikincisi ileriye dönük yapısal olarak aile hekimliğinde ne üzerine tartışıyoruz onları sizinle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.
Seminer daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti.

Konya’da aile hekimliğinde güncel sorunlar semineri

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.