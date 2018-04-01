HABER

Konya’da düşüp kalça kemiği kırılan Amerikalı turist ameliyat olup sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

KONYA(İHA)

KONYA(İHA)

Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’Çinliler duyurdu: ‘Tiangong-1’in düşüşü muhteşem olacak’
Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.