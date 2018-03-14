Kopan parmakları dikildi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, iş kazasında sol elinin dört parmağı kopan üniversiteli gencin parmakları yapılan operasyonla yerine dikildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, staj yaptığı iş yerinde dört parmağı kopan üniversite öğrencisi Yusuf Can Şahinoğlu (21), ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi Ana Bilim Dalı'nda ameliyata alındı.
Ortopedi anabilim dalı öğretim üyesi, el cerrahisi ve mikro cerrahi uzmanı Dr. Melih Bağır'ın yaptığı operasyonla Şahinoğlu'nun kopan dört parmağı yerine dikildi.
Tedavisi tamamlanan Şahinoğlu, taburcu edildi.
Şahinoğlu'nun belirli bir zaman sonra parmaklarını eskisi gibi kullanabileceği bildirildi.
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