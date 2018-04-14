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Körfez Belediyesi’nden personeline sağlıklı yaşam semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 10:20 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında personeline sağlık semineri verdi.Körfez Belediyesi’nde hizmet içi eğitimler kapsamında personele sağlık eğitimi verildi.

Körfez Belediyesi’nden personeline sağlıklı yaşam semineri

Körfez Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında personeline sağlık semineri verdi.
Körfez Belediyesi’nde hizmet içi eğitimler kapsamında personele sağlık eğitimi verildi. Kocaeli Dahiliye Uzmanı Dr. Soner Dileklen tarafından verilen seminerde personellere zun ve sağlıklı bir yaşam için ipuçları verildi. Seminerde konuşan Dileklen, “Öncelikle insan sağlık konusunda bilinçlenmeli ve kendisini izlemeli. Tabi bu yeter mi; Düzenli olarak da check-up yaptırarak değerlerine baktırmalı. Ama en temeli, doğal ve sağlıklı beslenme. Her şeyin başlangıcı bu. Sağlıklı ve doğal beslenmek kadar bir diğer önemli konu ise egzersiz. Bol bol yürüyüş yapmalıyız. Doktorunuzun önerileri ile ilaç tedavisine başladıysanız, ilaçların düzenli kullanılması da önemli. Alternatif tedaviler ile de süreci hızlandırabilirsiniz tabi ki de” dedi.
Katılımcılardan diyabet ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Dileken, diyabetin bir sağlık sorunu olduğunu, ancak düzenli ve kontrollü bir yaşam sürdürerek normal bir yaşam kalitesi yakalayabileceğini belirtti.

Körfez Belediyesi’nden personeline sağlıklı yaşam semineri

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