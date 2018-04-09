Korkutan sorun çözümsüz değil

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, kadınlar da himenoplasti operasyonunun uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “Bilindiği üzere Türk toplumunda bekâret hala büyük bir tabu olarak görülmekte ve evlilik öncesi cinsel ilişkiye giren kadınlara toplumun önyargılı yaklaşımı devam etmektedir. Bu nedenle de evlilik öncesi cinsel ilişki yaşayan bayanlar korkuları ile baş başa kalmaktadır. Ayrıca kızlık zarının bozulması sadece cinsel ilişkiye girmekle bağlantılı olmayabilir. Genç kızlık döneminde geçirilmiş olan bazı rahatsızlıklar, bazı istenmeyen kazalar veya operasyon gerektiren durumlarda da bu özellik kaybolabilir. Kızlık zarı latince’de “hymen (himen)” olarak geçmektedir. Kızlık zarı diktirme işlemine de “himenoplasti (hymenoplasty)” ya da”hymenorraphy” operasyonu isimleri verilmektedir. Kızlık zarı (hymen), konum olarak vajen girişi itibariyle 1 cm olarak içeridedir. Deliğin şekli, yapısı kızlık zarının tiplendirilmesinde kullanılmaktadır. Kızlık zarı yapısı, kadından kadına değişebilir. Lokal anestezi altında onarımı yapılabilir veya dikim operasyonu gerçekleştirilebilir” dedi.

Kızlık zarının bir fonksiyonu olmadığını ifade eden Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “Kızlık zarı vajinanın hemen giriş kısmında yer almaktadır. Dışarıdan yaklaşık olarak 1-2cm kadar içeride yerleşmiştir. Bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar mikropların yukarı çıkmasını, yabancı cisim sokulmasını engeller. Kızlık zarı dikilmesi operasyonu bu bölgenin anatomik yapısını iyi bilen ve himenoplasti operasyonu konusunda deneyimli jinekolog hekimler tarafından yapılması gereken işlemlerdir. Her türdeki vajina ve kızlık zarı yapısına sahip kişilere kızlık zarı diktirme (himenoplasti) operasyonu yapılabilir. Kızlık zarı diktirme için daha önceden ne kadar veya ne zaman ilişki olduğunun önemi yoktur. Hatta doğum yapmış kadınlarda bile kızlık zarı tamir edilebilir. Kızlık zarı dikimi operasyonları veya tıbben kullanılan ismi ile hymenoplasti ameliyatları bütün dünya genelinde yer alan genital estetik ameliyatlar içerisinde yer almaktadır. Kalıcılık süresine göre kalıcı dikim ve geçici dikim olarak iki türlü dikim işlemi vardır. Kalıcı dikim cinsel ilişki olmadığı sürece ömür boyu sağlam kalır. Geçici dikim dikim yapıldıktan sonraki 7 gün garantisi vardır. Yani 7 gün içinde herhangi bir günde cinsel ilişki olduğu takdirde vajinal kanama olacaktır” diye konuştu.

Kalıcı dikimde iki ayrı tekniğin olduğunu kaydeden Op.Dr. Yüzer, “Flep yöntemi ve mikrocerrahi. Kızlık zarı diktirme, onarımı, tamiri uygun cerrahi tekniklerde ve tecrübeli jinekolog doktorlar tarafından yapılırsa başarı şansı oldukça fazladır ve ameliyat sonrası riskleri oldukça azdır. Piyasada satılan ve alternatif olarak sunulan ürünlerden uzak durmanız gerekiyor. Unutulmamalıdır ki kızlık zarı yırtılmalarının tek çözümü dikim ya da onarım işlemidir. Bu da kısa süren operasyonlar ile yapılır. Yapay kızlık zarı ya da bekaret hapları, yüksek oranda vücuda zarar veren ve sonuç alınması şüpheli olan ürünlerdendir. Bekaret hapları kılcal damarları genişleten bir yapıya sahiptir. Bilindiği üzere vajina içinde çok miktarda kılcal damar bulunur. Ancak aynı şekilde beyinde ve göz çevresinde de çok miktarda kılcal damar bulunur. Bekaret hapları ise bu damarları genişleterek kanama oluşmasına neden olur. Bu yüzden beyin kanaması ya da körlük gibi riskleri bulunur. Bu nedenle bu sorunun en sağlıklı çözümü operasyondur” ifadelerini kullandı.