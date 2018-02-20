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Korkuteli Devlet Hastanesi’ne 3 yeni doktor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 11:21 | Son Güncelleme

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne 3 branşta 3 yeni doktor ataması yapıldı.Korkuteli Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan psikiyatri uzmanı Dr.

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne 3 yeni doktor

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne 3 branşta 3 yeni doktor ataması yapıldı.
Korkuteli Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan psikiyatri uzmanı Dr. Ayşin Mutlu Tomaç, KBB uzmanı Op. Dr. Aziz Doğru, anestezi uzmanı Dr. Selma Genç, göreve başladı.
Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, "İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşa bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz" dedi.

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne 3 yeni doktor

Korkuteli Devlet Hastanesi’ne 3 yeni doktor

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