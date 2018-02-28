Koru Grup’tan nitelikli sağlık hizmeti

Ankara’da sağlık, eğitim ve turizm alanında hizmet veren Koru Sağlık Grubu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurumdan yapılan açıklamada sağlık, eğitim ve turizm kuruluşu olarak 7 yıldır Koru Ankara Hastanesi, Koru Sincan Hastanesi Görüntüleme Merkezi, Koru Sağlık Koleji, Koru Anadolu Lisesi, Bolu Koru Hotels ile birlikte hizmet verildiği bildirildi.

Koru Grup hastalarına Da Vinci Robotik Cerrahi Birimi ile özellikle jinekoloji, üroloji ve genel cerrahi alanlarında daha konforlu sağlık hizmeti sunulduğu bildirilen açıklamada, ayrıca bu hizmetler arasına meme, uyku, algoloji, işitme-denge, perinatoloji, suda doğum, ileri girişimsel anjio ve koroner anjio, medikal onkoloji, evde bakım hizmetleri ve kozmetoloji gibi hizmetleri de eklendiği belirtildi.

Kanser hastalıklarının tanı ve tedavisinde de önemli bir yeri olan Koru Grup’un, yapılan yeni yatırımlarla beyin tümörleri ve beyin arteriovenöz malformasyonlarının tedavisi için kullanılan Türkiye’deki 7’nci Ankara’daki 2’nci Gama Knife ünitesine sahip olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Koru Ankara Hastanesinde kurulmuş olup aynı zamanda radyoterapide kullanılan hedefe yönelik ışınlama teknolojisine olanak sağlayan Electa Versa HD Linac ünitesi de devreye alınmıştır" denildi.

Onkolojik tanı ve tedavi uygulamaları kapsamında, nükleer tıp ünitesinde PET CT görüntüleme ve prostat kanseri tedavisinde (Lutesyum-177 PSMA), yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi, SPECT gibi tedavi imkanlarının da sunulduğu belirtilen açıklamada, "11 Ocak 2018 tarihindeki Yüksek Öğretim Kurumu onayı ile Koru Ankara Hastanesi Yüksek ihtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile, Ankara’daki tek üniversite-özel hastane işbirliği protokolünü gerçekleştirerek üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmaya başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası alanda önemli işbirliği protokolleri de imzalayan Koru Grup’ta, Miami çocuk hastanesi ile yapılan protokol kapsamında telemedicine sistemi kurulduğu, Koru Ankara Hastanesi ve Miami Çocuk Hastanesi hekimlerinin aynı anda görsel ve işitsel olarak hastayı değerlendirebilecek, ortak tedavi kararı alabilecek konumda olduğu belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan Tıp Fakültesi ile imzalanan işbirliği protokolü ile de ortak eğitimlerin ve hasta takibin hedeflediği bildirildi.

Yapılan açıklamada; "Türkiye’de hizmet veren tüm hastaneler içinde ilk olarak ISQua/SAS akreditasyon belge başvurusu kabul edilen ve ilk denetlenen hastane olmanın yanı sıra denetlemede başarı sağlamanın gururu yaşanmaktadır. Koru Ankara Hastanesinin sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında engelli vatandaşların daha iyi hizmet almaları esasına dayanan yeni düzenleme ve uygulamalarla Türkiye’nin ilk engelsiz hastanesi olma unvanını aldı. ’Doğanınmucizeleriylenesillerinikoru’ başlığı altında sezaryen doğum oranlarındaki artış, anne sütü ile beslenme oranlarındaki düşüklük, çocuk obezitesi ve dijital bağımlılıkla savaşmayı içeren sağlıklı nesiller yetiştirmek ve devamlılığını sağlamayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi ile 100 bin anne ve anne adayına ulaşıldı" ifadelerine yeri verildi.

Bu kapsamda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Keçiören Belediyesi, Kazan Belediyesi, Beypazarı Belediyesi, Haymana Belediyesi ve sivil toplum örgütüyle işbirliği yapıldığı bildirilen açıklamada, doğasında doğum derneği tarafından düzenlenmiş eğitimler ve sonrasında sertifikalandırılacak lider anneler yetiştirilmesi amaçlandığı belirtildi. Ayrıca gebelik, doğum ve bebek bakım süreçlerinde bilinçli ebeveynler oluşturmak amacıyla kurum hastanelerinde gebelik eğitim sınıfları, nine dede okulu, emzirme eğitimleri, gebelik pilatesi gibi birçok başlıkta hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada grubun Ankara merkezli olarak başladığı hizmet sektöründeki yolculuğunun ulusal ve uluslararası marka olma hedefiyle devam ettiği belirtildi.