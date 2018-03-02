Köy kadınlarının ayağına sağlık götürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sevimli köyünde kadınların ayağına sağlık hizmetleri götürüldü.

Lider kadın Derneği ve KETEM iş birliği ile köy kadınlarına meme ve rahim ağzı kanseri bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Sevimli köyü taziye evinde toplanan kadınlara ikramlarda bulunulurken, köy kadınlarına çiçek hediye edildi. Kadınlar, sinevizyon ile sunum yapılarak verilen sağlık bilgilerini can kulağı ile dinledi. Lider kadın Derneği ve KETEM işbirliğinde gezici sağlık aracı; iletişim sorumlusu, saha çalışanları, psikologlarla beraber kadınlarına meme ve rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgi vermek üzere Kızıltepe’ye bağlı Sevimli köyüne gitti. Erken teşhis hayat kurtarır diyen Lider Kadın Derneği Başkanı Leyla Onur Yanar, "Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı ve Sevimli köy Muhtarı Mikail Erbeyi’nin talebi üzerine köy kadınlarına yönelik meme kanseri ve rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirme faaliyeti yaptık. Aynı zamanda bilgilendirme faaliyetinden sonra KETEM’in gezici mobil hizmet ekibi ile köy kadınlarının rahim smear testi alındı. Sevimli köyündeki kadınlar bizi çok güler yüzle karşıladı. Kadınlar düzenlemiş olduğumuz bu faaliyeti çok ilgi ile dinledi. Bu organizasyonu düzenlediği için Çiftçiler Derneği Başkanı ve köy muhtarı Erbeyi’ye de teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilgi almak için gelen köy kadınları ise böyle çalışmaların kadınlar açısından çok iyi olduğunu söyledi.