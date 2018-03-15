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Köy okulu öğrencilerine obezite semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Tokat il ve ilçelerine bağlı köy okullarında okuyan öğrencilere, ’Çağın Hastalığı Obezite’ konulu bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Sosyal Sorumluluk Projesi olarak başlatılan ve ulaşılmadık köy okulu öğrencisi bırakılmaması hedeflenen çalışma kapsamında ilçeler ziyaret edilmeye devam ediliyor.

Köy okulu öğrencilerine obezite semineri

Tokat il ve ilçelerine bağlı köy okullarında okuyan öğrencilere, ’Çağın Hastalığı Obezite’ konulu bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.
Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Sosyal Sorumluluk Projesi olarak başlatılan ve ulaşılmadık köy okulu öğrencisi bırakılmaması hedeflenen çalışma kapsamında ilçeler ziyaret edilmeye devam ediliyor. ’Çağın hastalığı obezite’ konulu bilgilendirme semineri için hedef kitle olarak kendilerini yeni keşfetmeye başlayan çocukların seçildiğini söyleyen Okul Müdürü Nilgün Koyuncu, amaçlarının bu konuda bir farkındalık oluşması ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Koyuncu, "Nasıl ki grip ya da nezle gibi kolay yakalanabilecek hastalıklara karşı çocuklarımıza kendilerini korumayı öğretiyorsak, obezite de kolay yakalanılabilir ve çocuklarımızın kendisini koruması gereken önemli bir hastalıktır. Bu eğitim öğretim yılı için Tokat Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu çalışmayı sosyal sorumluluk projemiz olarak seçtik. Tüm il ve ilçelerimizdeki köy okulunda okuyan öğrencilerimizin bu seminerlerden faydalanmasını istedik. Bu kapsamda tabiri caizse eğitimcilerimiz kapı kapı dolaşarak çocuklarımızla buluşuyorlar. Müdür Yardımcımız Tahir Arslan, meslek dersleri öğretmenimiz Zeynep Karaçam Küçük ve Rehber Öğretmenimiz Elif Afşar, bu seminerleri verdiği gibi çocuklarımızın konuyla alakalı özel sorularını da yanıtlamaya çalışıyor. Obeziteyi ciddiye alıyor, herkes tarafından da ciddiye alınması gereken bir konu olarak bilinmesini istiyoruz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek diliyoruz" şeklinde konuştu.

Köy okulu öğrencilerine obezite semineri

Köy okulu öğrencilerine obezite semineri

Köy okulu öğrencilerine obezite semineri

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