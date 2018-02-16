Kozan Devlet Hastanesi’nde MR cihazı hizmet vermeye başladı

Adana’nın Kozan İlçesi Devlet Hastanesi’ne yeni alınan MR Cihazı AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi Tamer Dağlı’nın da katılımı ile açılışı yapılarak hizmet vermeye başladı.

Kozan Devlet Hastanesi görüntüleme merkezinde hizmet vermeye başlayan MR cihazı ile ayda 2000 hastanın MR cihazından geçerek muayene olması beklendiği öğrenildi.

Açılış öncesi bir konuşma yapan AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi Tamer Dağlı, “MR cihazımızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm başhekimlerimize, İlçe Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kozan konumu itibarı ile oldukça önemli bir bölge. Tufanbeyli’den, Feke’den ve Saimbeyli ilçelerimizden gelen hastalarımızın Adana’ya gittiği ve büyük bir sıkıntı çektiğini biliyorduk. Hem bürokrasi kesiminde, hem hastane yönetiminde hem de bu konuya destek veren basınımıza teşekkür ediyorum. Allah hastalarımıza şifa versin diyorum. MR cihazımızın ilçemize ve bölgemize hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyorum” dedi.

MR cihazını ilk deneyen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise, “Bugün itibariyle devlet hastanemizde MR hizmeti verilmeye başlandı. Sadece Kozan’a özgü bir hizmet olmayacak bu. Kozan bir çok ilçeye hitap eden bir bölge. Dolayısıyla Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke’ye kadar 250 binlik bir nüfusa hizmet verecek. Bugün ilk ilk MR çekilen kişi de ben oldum. Güzel bir yatırım. Allah muhtaç ta etmesin ama eksikliğini de göstermesin. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okunan dualara müteakip MR cihazının açılışı gerçekleşti.