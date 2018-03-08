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Kronik böbrek hastalığı kadınlarda daha fazla

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Nefroloji Uzmanı Prof.

Kronik böbrek hastalığı kadınlarda daha fazla

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mansur Kayataş, tüm dünyada kronik böbrek hastalığının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere oranla yüzde 2 daha fazla olduğunu açıkladı.
Her yıl, Dünya Böbrek Günü olarak kutlanan Mart ayının ikinci Perşembe gününün bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe denk gelmesi nedeniyle bu yılın tema başlığını “böbrekler ve kadın sağlığı” olarak belirlenirken, bu ortak gün dolayısıyla önemli bilgiler veren Medical Park İzmir Hastanesi Nefroloji Kliniğinden Prof. Dr. Mansur Kayataş, tüm dünyada kronik böbrek hastalığının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere oranla yüzde 2 daha fazla olduğunu söyledi.
Kronik böbrek hastalığının kadınlarda daha sık görülmesinin sebeplerini de sıralayan Kayataş, “Lupus böbrek hastalığı ve idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda daha sık ve daha ağır seyretmektedir. Gerek akut ve kronik piyelonefrit gibi üst üriner sistem enfeksiyonları gerek sistit gibi alt üriner sistem enfeksiyonları kadınlarda daha sıktır. Gebeliğe özgün görülen böbrek hastalıkları, hipertansiyon ve proteinüri ile seyreden gebelik toksemisinin (preeklampsi) eşlik ettiği akut ve kronik böbrek hastalıkları ile gebelik kanaması ve ciddi böbrek veya böbrek dışı enfeksiyonlara bağlı gelişen akut böbrek hasarlanması, kadınların bir kısmında sonraki yaşamlarında kronik böbrek hastalığına neden olurlar. Gebelikteki kadın ölüm nedenleri arasında 3. sırada böbrek hastalıkları yer almaktadır. Böbrek hastalığında en etkin tedavi ve korunma erken farkındalıktır. Özellikle bazı coğrafyalarda sosyo-ekonomik ve kültürel değerlere bağlı olarak kadınların sağlık erişimine sınırlı ulaşımları hastalığın erkenden fark edilmesini engeller” diye konuştu.

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