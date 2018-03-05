Kronik böbrek hastalığındaki risk faktörleri

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, “Kronik böbrek hastalarının yaklaşık yüzde 40’ını şeker hastaları, yüzde 30’unu da hipertansiyon hastaları oluşturuyor. Böbrek yetmezliğinin, her yaşta ve cinsiyette oluşabildiği bilinse de, özellikle 40 yaşından sonra ve kadınlarda daha sık görülüyor” dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Egemen İşgören, 8 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle böbrek sağlığı hakkında bilgi verdi.

“Kadınlarda daha çok görülüyor”

Kronik böbrek yetmezliğinin böbreğin süzme fonksiyonlarındaki ilerleyici azalma olarak tanımlandığını ifade eden İşgören, “Hastalık sıklıkla sinsi seyrettiği için, hastalığın toplumda görülme sıklığı ve yaygınlığı artmaktadır. Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur. 10 kronik böbrek hastasından sadece biri hastalığın farkındadır. Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler” dedi.

“Geceleri çok sık idrara çıkıyorsanız”

Hastalığın gece idrara çıkma sıklığındaki artışla kendini gösterebildiğini belirten Op. Dr. İşgören, “Gece bir seferden daha fazla idrara çıkan hastaların böbrek fonksiyon testlerini yaptırması erken tanıda önemlidir. Ödem, tansiyon kontrolünde zorlaşma, idrarda köpüklenme, idrarda mikroskopik ya da gözle görülür kanama veya protein kaçağının olması gibi durumlar diğer belirtiler arasında yer almaktadır. Son dönem böbrek yetmezliğine ulaşmış hastalarda iştahsızlık, bulantı, kusma, kaşıntı, kramp, halsizlik gibi şikayetler görülebilir. Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk faktörleri şunlardır, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalıkları, obezite, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı varlığı.”