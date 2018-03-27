Kronik diz ağrılarınızın sebebi menüsküs olabilir

NCR İnternational Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Oğuz Cebesoy menüsküs yırtıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek, kronik diz ağrıların sebebinin menüsküs olabileceğini ifade etti

Prof. Dr. Cebesoy, menüsküsün genellikle, sabit ayak üzerinde ve dizin dönme hareketi sırasında meydana gelen bir sağlık problemi olduğunu kaydederek, spor yapanlarda ve gençlerde ciddi travma sonrası ortaya çıktığını, yaşlılarda ise menüsküs dokusunun yaşlanmasına bağlı olarak oturup kalkma sırasında bile meydana gelebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Cebesoy, “Menüsküs, dizi yastıklamaya yarayan lastik dokusunda bir disktir. Her dizde biri iç tarafta biri dış tarafta olmak üzere 2 adet menüsküs bulunur. Dizin sabit olmasını ve vücut ağırlığının dengelenerek dizlere eşit oranda yayılmasını sağlar. Genel olarak “menüsküs” kelimesi bir diz sorunu olarak kullanılır ancak sorunun asıl adı “menüsküs yırtığıdır”. Menüsküs yırtığı genellikle dizin aniden dönmesi veya bükülmesi ile oluşur. Sporcular arasında yaygındır ancak gündelik hayatta yapılacak ters bir hareket, atılacak yanlış bir adım dizin burkulmasına ve menüsküsün yırtılmasına sebep olabilir. Ayrıca yaş aldıkça yıpranan menüsküs daha kolay yırtılabilir” dedi.

Menüsküs yırtıkları

Menüsküs yırtıkları hakkında da bilgi veren NCR İnternational Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Cebesoy, "Gençlerde ve ileri yaştakilerde menüsküs yırtıkları oluş şekli farklılık gösterir. Gençlerde menüsküs yırtıkları genellikle ciddi bir travma sonrası oluşur. Spor yaralanmaları ve özellikle sabit ayak üzerinde dizin dönme hareketi sırasında oluşur. Yaş ilerledikçe menüsküsler sağlamlık ve esnekliğini kaybederek yıpranırlar. Yıpranmış Menüsküsler ileri yaştakilerde basit bir çömelme hareketinde veya basit bir diz burkulmasın da yırtılabilir. Nadir de olsa menüsküslerde doğuştan yapı ve şekil bozuklukları olabilir. Diskoid menüsküs denilen bu durumlarda menüsküsler yırtılmaya daha müsaittir ve çocuk yaşlarda bile belirti verebilir" şeklinde konuştu.