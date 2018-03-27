HABER

Kronik diz ağrılarınızın sebebi menüsküs olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

NCR İnternational Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Prof.

Kronik diz ağrılarınızın sebebi menüsküs olabilir

NCR İnternational Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Oğuz Cebesoy menüsküs yırtıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek, kronik diz ağrıların sebebinin menüsküs olabileceğini ifade etti
Prof. Dr. Cebesoy, menüsküsün genellikle, sabit ayak üzerinde ve dizin dönme hareketi sırasında meydana gelen bir sağlık problemi olduğunu kaydederek, spor yapanlarda ve gençlerde ciddi travma sonrası ortaya çıktığını, yaşlılarda ise menüsküs dokusunun yaşlanmasına bağlı olarak oturup kalkma sırasında bile meydana gelebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Cebesoy, “Menüsküs, dizi yastıklamaya yarayan lastik dokusunda bir disktir. Her dizde biri iç tarafta biri dış tarafta olmak üzere 2 adet menüsküs bulunur. Dizin sabit olmasını ve vücut ağırlığının dengelenerek dizlere eşit oranda yayılmasını sağlar. Genel olarak “menüsküs” kelimesi bir diz sorunu olarak kullanılır ancak sorunun asıl adı “menüsküs yırtığıdır”. Menüsküs yırtığı genellikle dizin aniden dönmesi veya bükülmesi ile oluşur. Sporcular arasında yaygındır ancak gündelik hayatta yapılacak ters bir hareket, atılacak yanlış bir adım dizin burkulmasına ve menüsküsün yırtılmasına sebep olabilir. Ayrıca yaş aldıkça yıpranan menüsküs daha kolay yırtılabilir” dedi.
Menüsküs yırtıkları
Menüsküs yırtıkları hakkında da bilgi veren NCR İnternational Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Cebesoy, "Gençlerde ve ileri yaştakilerde menüsküs yırtıkları oluş şekli farklılık gösterir. Gençlerde menüsküs yırtıkları genellikle ciddi bir travma sonrası oluşur. Spor yaralanmaları ve özellikle sabit ayak üzerinde dizin dönme hareketi sırasında oluşur. Yaş ilerledikçe menüsküsler sağlamlık ve esnekliğini kaybederek yıpranırlar. Yıpranmış Menüsküsler ileri yaştakilerde basit bir çömelme hareketinde veya basit bir diz burkulmasın da yırtılabilir. Nadir de olsa menüsküslerde doğuştan yapı ve şekil bozuklukları olabilir. Diskoid menüsküs denilen bu durumlarda menüsküsler yırtılmaya daha müsaittir ve çocuk yaşlarda bile belirti verebilir" şeklinde konuştu.

Menüsküs yırtıklarının belirtilerine değinen Prof. Dr. Cebesoy, “Menüsküs yırtıkları olduğunda dizde ani bir ağrı ve batma hissedilir. Birkaç saat içerisinde dizde şişlik meydana gelebilir. Bazen yırtılan menüsküs parçası diz eklem aralığında sıkışarak dizin kilitlenmesine yol açabilir. Kilitli diz durumunda acilen cerrahi tedavi yapılması gerekir. Zaman geçtikçe dizdeki ağrı ve şişlik azalır ve ağrı çömelme gibi dizin zorlayıcı hareketlerinde ortaya çıkar. Zaman zaman yırtık menüsküs parçaları dizde takılma ve kıtırtı benzeri seslere yol açabilir. Menüsküs yırtıklarının tanısı fizik muayene ve MRI görüntülemesi ile konur” ifadelerinde bulundu.
Cebesoy, yırtık durumunda ise gerçekleştirilecek tedavi süreci ile ilgili ise, "Menüsküs yırtıkları tedavisi genellikle artroskopik cerrahidir. Öncelikle yırtık menüsküs dikilerek onarılmaya çalışılır. Eğer yırtık onarıma uygun değilse yırtık olan kısım çıkarılır. Bazen gençlerde menüsküsün kanlanan bölgesinde olan küçük yırtıklar iyileşebilir. Bunlarda istirahat, ağrıya yönelik ilaç tedavisi ve bir süre dizlik kullanılabilir. Menüsküs ameliyatları artroskopik cerrahi girişimle yapılmaktadır. Menüsküs tamiri uygulanan hastaların ameliyat sonrası dönemde birkaç hafta koltuk değneği kullanması ve çömelmekten kaçınması gerekebilir. Spora dönüş, 4 hafta ile 3 ay arasında sürelerde olabilir. Tamir edilmeyen durumlarda yırtık olan menüsküs parçası çıkarılır. Menüsektomi adı verilen bu işlemde sadece menüsküsün yırtık kısmı çıkarılarak geriye kalan sağlam kısmı korunur. Ne kadar çok doku korunabilirse dizin uzun dönem sağlığı için o kadar iyi olur. Menüsektomi sonrası birkaç gün ya da hafta içersinde normal yaşama ve spora dönmek mümkündür" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

İlginizi Çekebilir

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 yıl boyunca kaşıntısı geçmedi...Kızı için 3 ayda 15 kilo verdi!

7 yıl boyunca kaşıntısı geçmedi...Kızı için 3 ayda 15 kilo verdi!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.