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Kronik hastalıklar psikoloji etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ | 21.01.2018 10:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

KAYSERİ, (DHA)- PSİKİYATRİ Uzmanı Dr. Nergiz Tellioğlu Saka, kronik hastalıkların kişinin yaşamını geri dönüşümsüz değiştirdiğini belirterek, hastalarda güvensizlik, tetikte olma ve kaygı görülebildiğini söyledi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Nergiz Tellioğlu Saka, özellikle ağır kronik hastalıkları bir ‘kriz' olarak değerlendirdi. Dr. Saka, kronik hastalıkların, bireyin kimliğini, yaşamdaki rolünü, sosyal destek sistemlerini, gelecek hedeflerini olumsuz yönde etkilediğini anlatırken, "Bu hastalık, kişiyi ‘diğer insanlardan yardım bekleyen' konumuna getirir” dedi. Kronik hastalıklara verilen tepkilerin aşamalarını sırasıyla şok, inkar etme, kayıp duygusu ve yas reaksiyon, kaygı ve depresyon olarak sıralayan Saka, kronik hastalığı olan bireylerin yüzde 25'inin psikolojik sorun yaşadığını ifade etti. Dr. Nergiz Tellioğlu Saka, şöyle dedi:

"Bu sorun çok uzun süre devam ederse, hastalık üzerinde de olumsuz etkileri olur. Kişilerin kronik hastalığa ve tedavisine uyumunu etkileyen etmenler; hastalıkla ilgili etmenler, hastalık öncesi kişilik özellikleri, bireysel farklılıklar, fiziksel ve çevresel etmenler olarak sıralanabilir. Tüm bu etmenler bireyin hastalığa atfettiği yorumu, uyum sürecini, baş etme mekanizmasını ve krizden ne şekilde çıkacağını belirler."

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