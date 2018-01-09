Kronik hastalıklar psikolojiyi de etkiliyor

Kronik hastalıklara verilen tepkilerin aşamalarını sırasıyla şok, inkar etme, kayıp duygusu ve yas reaksiyon, kaygı ve depresyon olarak sıralayan Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, kronik hastalığı olan bireylerin %25’inin psikolojik sorun yaşadığını ifade ederek “Bu sorun çok uzun süre devam ederse, hastalık üzerinde de olumsuz etkileri olur” uyarısında bulundu.

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Kronik hastalıklarda ne hastalık ne de sonuçları statik/öngörülebilir değildir. Hastalığın seyri de yeni geliştirilen tedavilerin etkinliği de kişiye göre değişken olduğundan, hastada hakim olan duygu, bu belirsizliğin getirdiği güvensizlik, tetikte olma hali ve artmış kaygıdır” diye konuştu.

TEDAVİYE UYUMLULUK KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Kişilerin kronik hastalığa ve tedavisine uyumunu etkileyen etmenlerin hastalıkla ilgili etmenler, hastalık öncesi kişilik özellikleri, bireysel farklılıklar, fiziksel ve çevresel etmenler olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Tüm bu etmenler bireyin hastalığa atfettiği yorumu, uyum sürecini, baş etme mekanizmasını ve krizden ne şekilde çıkacağını belirler” dedi.

HASTALIĞINDAN UTANAN KİŞİLER İLAÇLARINI KULLANMAK İSTEMİYOR

“Kişi hastalıkla ilgili farkındalık geliştiremez ve kronik şekilde ‘inkar’ evresinde takılıp kalırsa ya da hastalığı toplum içinde ‘utanılacak, gizlenmesi gereken’ bir olgu gibi yaşıyorsa, bundan kaçmaya çalışacak ve ilaçlarını aksatacaktır” diyen Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Hastalık öncesinde kaygı düzeyi aşırı yüksek olan bir kişi ise bunun tam tersi, sürekli hastalık belirtilerini izlediği gibi, ilaçları konusunda da aşırıya varan hassasiyet gösterecektir” dedi.

HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE AİLE ÖNEMLİ

Sürekli ilaç kullanan kronik hastalığı olan kişilerde bir süre sonra özellikle ilaç kullanımında sorunlar yaşanabildiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu , “Burada tedavi ekibine, hastanın yakın çevresine ve aileye önemli görevler düşmektedir. Öncelikle var olan kronik hastalığı ve bunun psikolojik etkileri hakkında ciddi bir psiko-eğitim almalı, yasını yaşamalı ve normal bir adaptasyon süreci geçirerek tedavi için üstlenmesi gereken sorumlulukları alması sağlanmalıdır” diye konuştu.