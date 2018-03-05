HABER

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar; hastaları, doktorlarından küçük değil doğal burun istemeleri konusunda özellikle uyarıyor. 'Gerçek dışı beklentiler ve burnun fizyolojisi dikkate alınmadan yapılan cerrahiler; aşırı küçültülmüş, doğallıktan uzak ve nefes alamayan burunlara yol açar. En güzel burun; küçük değil, doğal ve nefes alan burundur!'

Küçük değil doğal ve nefes alan burun güzeldir

“Ülkemizde en fazla yapılan estetik ameliyatların başında, burun estetiği ameliyatı geliyor” diyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Burun; yüzün ortasında simetriyi sağlayan, profilden bakıldığında sırtındaki eğim ile çene ve alnı ortaya çıkaran, yüzün ifade ve harmonisinde çok önemli bir organdır. Ancak tabii ki burnun en önemli özelliği, nefes ve koku almayı sağlamaktır” diyor.

SOSYAL MEDYA TALEBİ ARTIRDI

“Son 10 yılda gelişen trendler ve sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle insanlar, kendi görüntülerine çok daha fazla önem vermeye başladı. Burun estetiğine olan talebin artması da bu zamanlara denk geliyor” diyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, burun estetiği ameliyatları hakkında bilgi verdi:

FİZYOLOJİK SINIRLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

“Burun estetiğinin ilk zamanlarında talep hep daha küçük, doğal olamayacak kadar minik burunlar yönünde oldu. Yıllarca burun ameliyatları hep burunu küçültmeye yönelik planlandı ve yapıldı. Ancak yıllar içinde güzel görüntü adına çok küçültülen burunlara sahip insanlar hiç ummadıkları bir problemle karşılaşmaya başladılar: Burundan nefes alamamak. Burnun fizyolojik sınırlarından daha fazla küçültülmesi, hava akımını bozarak etkin nefes almayı engeller. Burun tıkanıklığı; gece ağzı açık uyuma, horlama ve diğer burun hastalıklarını gündeme getirir. Hatta profil, ameliyat ile güzelleştirilmek istenirken burundan nefes alınamaması sonucu, sürekli ağzı açık olmak zorunda kalındığından; dikkat sürekli ağız ve dudaklara yönelebilir. Günümüzde burun estetiğiyle uğraşan cerrahlar olarak bizler bilmekteyiz ki; burun güzelleştirilirken, fizyolojik sınırlar göz önünde bulundurulmalıdır. İşte burada ‘fonksiyonel’ yani çalışan, işleyen burun estetiği gündeme geliyor.”

GERÇEK DIŞI BEKLENTİLER DOĞALLIKTAN UZAKLAŞTIRIYOR

“Burun ameliyatları yapılırken mutlaka burnun içerisindeki problemler göz önünü alınmalı ve çözülmelidir” diyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Burun anatomisine hakim bir cerrah; hem nefes alınmasını sağlayacak, hem de yüzün simetrisine uygun burnu ortaya çıkarabilecektir. Gerçek dışı beklentiler ve burnun fizyolojisi dikkate alınmadan yapılan cerrahiler; aşırı küçültülmüş, doğallıktan uzak ve nefes alamayan burunlara yol açacaktır. Unutulmamalıdır ki; en güzel burun küçük değil, doğal ve nefes alan burundur” diyor ve hastaları, doktorlarından küçük değil doğal burun istemeleri konusunda özellikle uyarıyor.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burun Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Nefes borusuna kaçan fıstık 3 ay sonra anlaşıldı!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Reflü hastalarına 10 öneri!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Bu hormonlar kadın doğasının şifrelerini veriyor!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

Görmenin sessiz hırsızı glokoma karşı önleminizi alın!

Kronik böbrek hastalığının 6 risk faktörünü önemseyin!

Kronik böbrek hastalığının 6 risk faktörünü önemseyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.