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Küçüker: “Meme toparlamada tek çözüm ameliyat”

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 16:22 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç.

Küçüker: “Meme toparlamada tek çözüm ameliyat”

Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Küçüker, meme toparlamada tek çözümün ’ameliyat’ olduğunu söyledi.
Memenin normal büyüklük ve lokalizasyonda olmasının son derece önemli olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nden Doç.Dr.İsmail Küçüker, önemli bilgiler paylaştı. Küçüker, “Memenin büyüklüğü normalden büyük ya da küçükse, ya da olması gerektiği yerin daha alt kısmında sarkmış bir vaziyette ise meme toparlama ameliyatı ile bu problemler çözülebilir. Genetik olarak kadınların bazılarında cildin kalitesi diğer kadınlara göre daha az olabilir. Sporsal faaliyetlerin meme toparlama üzerinde hiçbir etkisi söz konusu olamaz. Meme toparlamada tek çözüm ameliyattır. Operasyon ortalama 1-2 saat aralığında sürer. Ameliyat sonrası hasta aynı gün evine gidebilir. Ya da 1 gece hastanede misafir edilebilir. Meme toparlama ameliyatlarında ortalama 3 ila 7 günlük bir istirahat süresi gereklidir. Bu süre dolduğunda kişi iş ve sosyal hayatına dönebilir” dedi.
Doç. Dr. İsmail Küçüker şu bilgileri verdi: “Meme büyütme ve küçültme ameliyatlarında olduğu gibi meme toparlama ameliyatlarında da mutlaka bir miktar iz olacaktır. Yapılacak olan ameliyattan sonra sarkmış ve deforme olmuş meme toparlanarak yeniden bir geometrik şekil içerisinde şekillendirilir. Yani meme normal bir volüm haline getirilir. Meme toparlama ameliyatlarında oluşacak genel olarak ı şeklindedir. Meme başında yukardan aşağıya doğru giden bir iz söz konusudur. Bu iz genellikle rahatsız edici değildir. Hastalar bu izden çoğunlukla şikayet etmezler. Önemli olan memenin şeklinin normal olmasıdır. Çok az hasta yüzdesinde bu izden rahatsızlık duyulabilir. Bu noktada ise ikinci bir skar operasyonu ile iz azaltılabilir.”
Günümüzde yapılan yöntemlerle meme estetiği ameliyatlarından sonra kişinin hamile kalabildiğini ve çocuğunu emzirebildiğini belirten Küçüker, “Süt kanalları ve süt bezleri yeni yöntemlerle korunarak ameliyat gerçekleştirilir. Meme sarkması şikayeti olan fakat büyüklüğü ile ilgilide problemleri olan kadınlarda meme toparlama ve büyütme işlemi birlikte kombine edilerek yapılabilir. İki teknik birlikte kombine edildiği için mutlaka tecrübeli ellerde operasyon gerçekleştirilmelidir” şeklinde konuştu.

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