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Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı, Kula Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan ve yönetim kurulu üyeleri, Kula Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı, Kula Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan ve yönetim kurulu üyeleri, Kula Devlet Hastanesini ziyaret etti. AK Partilileri, hastanenin bir dönem başhekimliğini yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Vahit Demir karşıladı. 6 buçuk yıl boyunca hastanede başhekim olarak görev yapan Vahit Demir’e ilçeye sağladığı katkılardan dolayı AK Parti İlçe Başkanı Palabıyık tarafından plaket takdim edildi. Mesai kavramı olmadan gece gündüz çalışan sağlık personelinin tıp bayramını kutlayan Palabıyık, "Allah yokluklarını göstermesin, onlarsız olmaz. Kula’daki tüm sağlık personelinin tıp bayramını kutluyoruz ve bu hastanenin bölgede bu kadar başarılı olmasının nedeninin de hastanemizdeki doktorların hemşirelerin ve hatta temizlik personelinin özverili çalışmaları olduğunu biliyor ve hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Vahit Demir ise AK Parti Teşkilatına teşekkür etti. Demir, "İlçe başkanımızı çok seviyoruz. Kendileri bizleri sürekli desteklediler ve bu destek ile bir sinerji oluştu. Siyasi iktidarın desteği olmasaydı, yeni hastanenin inşaatı başlamazdı" dedi.
Devlet hastanesi çalışanlarını görevi başında ziyaret eden AK Partililer, personelin de tıp bayramını kutlayarak, kendilerine gül takdim etti.

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

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Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı
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Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı
3 / 7

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı
4 / 7

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı
5 / 7

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı
6 / 7

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı
7 / 7

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı
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