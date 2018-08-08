Kulak enfeksiyonu neden olur? Kulak enfeksiyonu belirtiler nelerdir?

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için girilen havuz ve deniz suyu, gerekli önlem alınmazsa kulak sağlığını etkileyebiliyor. Kulağın sürekli nemli kalması ve özellikle havuz suyunun yeteri kadar dezenfekte olmaması, dış kulak yolunda enfeksiyon oluşmasına yol açıyor. Enfeksiyonların önlenmesinde doğru kulak temizliğinin önemine işaret eden uzmanlar, kulak içinin sadece havlu ile kurulanmasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, yaz aylarında kulak-burun-boğaz yönünden en fazla rastlanan hastalıkların genellikle havuza ve deniz suyuna maruz kalınması sonucunda gelişen dış kulak yolu hastalıkları olduğunu söyledi.

İŞİTME KAYBINA YOL AÇIYOR



Dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında daha sık görüldüğünü ifade eden Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, şunları söyledi:

“Serumen tabakasının suyla teması sonucunda azalması veya buradan kaybolması sonucunda dış kulak yolunun korunma faktörlerinin azalması, ayrıca suyla teması sonucunda burasının sürekli olarak nemli kalması, girilen havuz suyunun yeteri kadar dezenfekte olmaması, burada bakterilerin dış kulak yolunu etkilemesine ve sonucunda enfeksiyon gelişmesine neden olabilir. Yaz aylarında havuza ve denize girme sonucunda biriken serumen kulak yolunu tıkamadan bir şikâyete yol açmaz; fakat suyla karşılaştığında şişmesi durumunda dış kulak yolu tamamen tıkanırsa bu durumda bir işitme kaybına yol açar. Genellikle hastalarımızın bize geliş şekli havuza veya denize girdikten ya da banyo yaptıktan sonra ‘Kulağım tıkandı acaba su mu kaçtı’ şeklinde oluyor. Burada muayene sırasında zaten bu biriken tıkaç görünür, tedavisi de oldukça kolay.”