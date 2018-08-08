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Kulak enfeksiyonu neden olur? Kulak enfeksiyonu belirtiler nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

Serinlemek için havuza giren pek çok kişi kulak enfeksiyonu sorunuyla baş etmeye çalışıyor. Peki havuza girince kulak enfeksiyonu neden oluyor? Kulak enfeksiyonu belirtileri nasıl kendini gösteriyor? Kulak çubuğu kullanımından tutun kaçan suyu çıkarmak için gösterilen uğraşa kadar pek çok sebeple ortaya çıkan kulak enfeksiyonunu engellemek mümkün mü? İşte kulak enfeksiyonu olmamak için yapılması gerekenler...

Kulak enfeksiyonu neden olur? Kulak enfeksiyonu belirtiler nelerdir?

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için girilen havuz ve deniz suyu, gerekli önlem alınmazsa kulak sağlığını etkileyebiliyor. Kulağın sürekli nemli kalması ve özellikle havuz suyunun yeteri kadar dezenfekte olmaması, dış kulak yolunda enfeksiyon oluşmasına yol açıyor. Enfeksiyonların önlenmesinde doğru kulak temizliğinin önemine işaret eden uzmanlar, kulak içinin sadece havlu ile kurulanmasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, yaz aylarında kulak-burun-boğaz yönünden en fazla rastlanan hastalıkların genellikle havuza ve deniz suyuna maruz kalınması sonucunda gelişen dış kulak yolu hastalıkları olduğunu söyledi.

İŞİTME KAYBINA YOL AÇIYOR

Dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında daha sık görüldüğünü ifade eden Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, şunları söyledi:

“Serumen tabakasının suyla teması sonucunda azalması veya buradan kaybolması sonucunda dış kulak yolunun korunma faktörlerinin azalması, ayrıca suyla teması sonucunda burasının sürekli olarak nemli kalması, girilen havuz suyunun yeteri kadar dezenfekte olmaması, burada bakterilerin dış kulak yolunu etkilemesine ve sonucunda enfeksiyon gelişmesine neden olabilir. Yaz aylarında havuza ve denize girme sonucunda biriken serumen kulak yolunu tıkamadan bir şikâyete yol açmaz; fakat suyla karşılaştığında şişmesi durumunda dış kulak yolu tamamen tıkanırsa bu durumda bir işitme kaybına yol açar. Genellikle hastalarımızın bize geliş şekli havuza veya denize girdikten ya da banyo yaptıktan sonra ‘Kulağım tıkandı acaba su mu kaçtı’ şeklinde oluyor. Burada muayene sırasında zaten bu biriken tıkaç görünür, tedavisi de oldukça kolay.”

KULAK TEMİZLİĞİNDE KULAK PAMUĞU KULLANMAYIN

Kulak sağlığını korunmasında ve enfeksiyonların önlenmesinde kulak temizliğinin önemli olduğunu belirten Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, “Enfeksiyona zemin hazırlayan bir diğer faktör de havuz veya denize girdikten sonra dış kulak yolunun içeride su kalmış olması düşüncesi ile temizlenmeye uğraşılmasıdır. Bu temizleme sırasında kulak pamuğu, kibrit çöpü gibi sivri şeyler kullanılırsa eğer, zaten serumen miktarı azalmış olan dış kulak yolu, bir de bu şekilde zedelenecek olursa, tamamen buradaki bakterilerin girişine açık hale gelir ve enfeksiyon gelişir” uyarısında bulundu.

AĞRI VE KAŞINTI ENFEKSİYON BELİRTİSİ

Enfeksiyon gelişirse, öncelikle başlangıçta biraz ağrı ve hafif kaşıntı meydana geldiğini belirten Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, “Özellikle ağrı; çene hareketleri ve yemek yeme sırasında ortaya çıkar. Enfeksiyonun ilerlemesi sonucunda, ağrı daha fazla şiddetlenir. Burada dış kulak yolu, tabii enfeksiyona bağlı şişkinliği artacağı için yolu daralttığından, işitme kaybı da ortaya çıkabilir; enfeksiyona bağlı akıntı da meydana gelebilir” dedi.

SUYU ÇIKARMAK İÇİN KULAĞINIZLA OYNAMAYIN!

Tedavide, enfeksiyonlu bölgenin sık sık kendileri tarafından temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Topak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bazen dış kulak yoluna herhangi bir şey koymayız; fakat bazen de eğer iltihap ilerlemişse, buraya antibiyotikli tamponlar yerleştirebiliriz. Birkaç günlük pansumandan sonra olay geriler. Burada vurgulamak istediğimiz şey; koruyucu önlem olarak dış kulak yoluna kaçan suyun çıkartılması için herhangi bir cisimle dış kulak yolu ile oynamamak gerekiyor. Sadece bir kuru havluyla havuz veya denize girdikten sonra kurulamamız lazım. Onun dışında içeriye bir şey sokmamamız gerekiyor. Nemli kalmaması için de bir saç kurutma makinesinin düşük hızı ile kulak yolundaki nemin bir miktar alınması yararlı olabilir. Bunun dışında bu enfeksiyonlar bazen bakteri etkenlerle meydana gelebilir.”

MANTAR ENFEKSİYONLARINA DİKKAT

Dış kulak yolunu etkileyen mantar enfeksiyonlarının da yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Mantarlar genellikle nemli ve karanlık bölgeleri sevdiği için buraya yerleşirler. Koruyucu önlemlerle bu giderilebilir. Mantar enfeksiyonu tedavisi de tabii diğerinden daha farklı. Öncelikle sık sık temizlenmesi gerekiyor ve bu mantarlara etkili ilaçlar kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu.

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Kulak Enfeksiyon kulak enfeksiyonu

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