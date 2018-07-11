Kulak iltihabından korunmak için püf noktalar

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzmek ve güneşlenmek büyük oranda ihtiyaç olmakla birlikte, bazı hastalıklara da davetiye çıkartabiliyor. Güneşlenmek, D vitamini salgısının arttırması sebebiyle bir ihtiyaç. Bu vitaminin, kemik yapısı ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere, birçok vücut fonksiyonunda önemli görevleri bulunuyor.

Hepimizin doğal ihtiyacı olan yaz tatilimizin, zehir olmaması için su ile temastan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarına değinen Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, özellikle yaz mevsimde karşılaşılan (KBB) hastalıkları hakkında bilgiler verdi.

BAKIMI İYİ YAPILMAYAN HAVUZLAR TEHLİKE SAÇIYOR VE EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Uygun kimyasallar ile temizlenmeyen havuzlara işaret eden Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları kaydetti:

“Halk arasında “akan su kir tutmaz” derler, bu kısmen doğrudur ve denize girmek hijyen açısından daha güvenlidir. Fakat yazın birçoğumuz, tatil yerlerinde veya oturduğumuz sitelerdeki havuzlara girerek, güneşlenmeyi daha çok tercih edebiliyoruz. Özellikle yazın suda çok daha fazla zaman geçiren çocukları etkileyen sağlık durumunun en önemli nedeni, uygun kimyasallar ile temizlenmeyen havuzlardır. Buradaki sorunu, genellikle havuzun uygun pH değerinden yüksek yani alkali olması, uygun kimyasal temizleyicilerin gerektiği şekilde kullanılmaması veya aşırı klor kullanılarak hijyen sağlanmaya çalışılmasından kaynaklanan durumlar oluşturuyor. Küçük çocukların girdiği havuzlarda sorunlar daha da fazla olmaktadır. Bunun nedenleri arasında, miniklerin sıklıkla havuza idrar yapmalarını veya ailelerin bebeklerini bez ile suya sokmalarına bağlı oluşan hijyen bozukluklarını söyleyebiliriz. Özetle, bakımı iyi yapılmayan havuzlar tehlike saçıyor; enfeksiyonlara, lejyoner hastalığı, mantar enfeksiyonları, hepatit A, hepatit E ve ateşli ishal gibi hastalıklara neden olabiliyor ve burada en çok çocuklar etkileniyor” dedi.