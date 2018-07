Kulak kepçesiz doğan Halil İbrahim duymak istiyor

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te 'Treacher collins' sendromu hastalığıyla kulaksız doğan ve 9 kez ameliyat olan İbrahim Halil Karakurt (12), arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğni belirterek, hem duymak hem de utanmadan sokağa çıkabilmek için kulak istediğini söyledi. Fabrika işçisi Mehmet Emin ile ev kadını Dilek Karakurt çiftinin çocukları Halil İbrahim, yüzde oluşan genetik bozukluğu hastalığı 'Treacher Collins' sendromlu olarak kulak kepçeleri olmadan dünyaya geldi. 9 ameliyat geçirdikten sonra yüzde 20 duymaya başlayan Karakurt, sosyal çevresinde yaşadığı sorunlar nedeniyle dışarıya çıkmak istemiyor. İbrahim Halil Karakurt'un sağlıklı şekilde duyabilmesi ve kulak şeklinin düzelmesi için gerekli ameliyatlar için ihtiyaç duyulan 56 bin lirayı karşılayamayan aile hayırseverlerden yardım istiyor. 'OĞLUMU TEDAVİ ETTİRECEK GÜCÜM YOK' Asgari ücretli olarak çalışan baba Mehmet Emin Karakurt, oğlunun 9 ameliyat olduğunu ama hala tam duyamadığını belirterek, "Oğlum 9 defa ameliyata girdi. Hastaneden bize ancak bu kadar yapabildiklerini söylediler. Bizde başka şehirde plastik cerrah bulduk ve tedavisi için bizden 56 bin lira ameliyat ücreti istendi. Bu ameliyat devlet hastanesinde olmuyormuş. Ben fabrika işçisiyim ve çocuğumu tedavi ettirecek gücüm yok. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi. 'ÇOK ZEKİ AMA DUYAMADIĞI İÇİN ZORLANIYOR' 6'ncı sınıf öğrencisi oğlunun çok zeki olduğunu ama duyamadığı için eğitmde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen anne Dilek Karakurt, şöyle dedi: "Oğlumun doğuştan kulağı hiç yoktu. Bu zamana kadar 9 defa ameliyata girdi. Şu an az da olsa duyuyor. Daha sağlıklı duyabilmesi ve kulak yapısının normal olması için plastik cerrahi ameliyatına girmesi gerekiyor. Bunun için görüştüğümüz doktorlar ameliyat için 56 bin lira istedi. Bizim bu parayı karşılayacak gücümüz yok. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Oğlum kulağının şekil bozukluğu nedeniyle hiçbir yere çıkamıyor, sürekli sorun yaşıyor. Öğretmenleri kendisini çok seviyor. Çok zeki ama duyma problemi her şeye engel oluyor. Ben oğlumun tedavi edilmesini istiyorum." 'İNSANLAR BANA BAKINCA UTANIYORUM' Arkadaşlarının kulaklarına bakarak kendisiyle alay ettiğini ve yolda karşılaştıkları kişilerin de işaret ederek kendisini gösterdiği için dışarı çıkamadığını dile getiren İbrahim Halil Karakurt, "Ben arkadaşlarımın yanına gittiğim zaman benimle dalga geçiyorlar. İnsanlar bana bakınca utanıyorum. Tek isteğim bir an önce herkes gibi utanmadan sokağa çıkmak" dedi.