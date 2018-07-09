Kulak zarı yırtılması tedavisi nasıl yapılır? İşte çözüm yöntemi

KULAK ZARI YIRTILMASININ NEDENİ ENFEKSİYON OLABİLİR Kulak zarı yırtılmalarının en sık nedeni, özellikle çocukluk çağında geçirilen orta kulak enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların bir kısmında iltihap, zarı delerek dışarı akar. Uygun tedavi ile bu yırtılmalar çoğunlukla herhangi bir doku bozukluğu bırakmadan kapanır. Ancak tedavi gecikir veya yetersiz kalırsa, yırtılan zar kendini tamir edemez ve açık olarak kalır. Bu durumda dış kulak ile orta kulak arasındaki bir bariyer olan kulak zarı ortadan kalkmış olduğu için, hastada zaman zaman tekrarlayan kulak akıntıları olmaya başlar. Her kulak akıntısı, aynı zamanda kemikçiklerde erozyona neden olur ve ilerleyen yıllarda erimelere bağlı olarak işitme kayıpları daha da artar.

AYRINTILI MUAYENE ÇOK ÖNEMLİ



Hasta, kulak burun boğaz doktoruna başvurduğunda öncelikle dış kulak yolu daha sonra da orta kulak ve kemikçiklerin durumu değerlendirilir. Akıntı varsa öncelikle akıntısını giderici damla ve temizlik yapılarak kulak kuru hale getirilir. Kulak mutlaka mikroskop altında muayene edilmelidir. Daha sonra, yapılan odyolojik işitme tetkiki, işitme kaybının seviyesi ve şekli hakkında bilgi verir. Bazen daha detaylı bilgi edinmek istediğimizde bilgisayarlı tomografiden de faydalanılır. Nihai karar ameliyatta cerrahın karşısına çıkan bulgulara göre verilir.

İLK AŞAMA YENİDEN İŞİTMEYİ SAĞLAMAK



Kıkırdak timpanoplasti, greft denilen yeni zar koyma aşamasına kadar diğer kulak ameliyatları ile aynı şekilde yapılır. Hastada sorun sadece zar ise, zarın hastalıklı kısımları temizlenir ve yeni zarı kabul etmeye uygun hale getirilir. Beraberinde orta kulakta hastalıklı dokular varsa bunlar temizlenir. Kemikçik zincirde işitmeye engel teşkil edecek erimeler varsa,bunlar da, ya uygun kemik çimentolarla yapıştırılarak veya hastanın kendi kemikçikleri iletimi sağlayacak tarzda şekil verilerek veya dışarıdan temin edilen protezlerle hastanın yeniden işitmesi sağlanır.