Kulaklarımız neden çınlar? Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

İlerleyen yaşla birlikte görülme oranı da artan sorun, çeşitli yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, kulak çınlaması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

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Kulak çınlaması genellikle erişkinlerde görülür. Bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir. Toplumda yaklaşık %10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde; uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir.

ÇINLAMA HASTAYA GÖRE DEĞİŞEBİLİR



Çınlamanın tanısı işitme testi ile konulur. Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG’ye başvurulur. Eğer tek kulakta çınlama varsa tümör olasılığı düşünülerek MRG çektirilebilir. Ancak çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir.

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Kulak çınlamasının pek çok nedeni olabilir. Kulak kiri, kulak enfeksiyonları, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak kemikçiklerinde kireçlenme, alerji, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı depresyon hastalıkları, damarsal hastalıklar, sigara kullanımı bu nedenler arasında sayılabilir. Yaşa bağlı işitme azlığı ve stres de çınlamaya neden olan en önemli etkenlerdir. Cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasını tetiklediği gibi sigara kullanımı da çınlama faktörlerinden biridir.