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Kulaklarınızın sürekli çınlamasının sebebi fazla gürültü olabilir

SAĞLIK HABERLERİ | 28.01.2018 16:01 | Son Güncelleme 10 saat önce

Kulak çınlaması toplumda sıklıkla görülüyor ve kulak çınlaması yaklaşık 3 kişiden birini olumsuz etkiliyor. Kulak çınlamasının genellikle 30 yaş üstünde daha sık görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, 'İşitme kaybının derecesi arttıkça, kulak çınlamasının görülme oranı da artıyor. Fazla gürültüye maruz kalmak kulak çınlamasının görülme sıklığını arttırıyor' dedi.

Kulaklarınızın sürekli çınlamasının sebebi fazla gürültü olabilir

Kulak çınlamasının iç kulakta işitmeyi sağlayan tüylü hücrelerde hasar oluşması ve bu hücrelerin beyin ile irtibatında problem oluşması sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Kulak çınlamasının işitme ile ilgili bir uyarı olmadan, kişinin kulaklarında veya kafasının içinde ses duyması olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kulak çınlaması özellikle sessiz bir ortamda daha çok hissediliyor” şeklinde konuştu.

HİPERTANSİYON VE KAS SPAZMLARI KULAK ÇINLAMASI SEBEBİ

Kulak çınlamasının objektif ve subjektif olarak iki şekilde görülebildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Objektif kulak çınlamasında ses hem hasta hem de başkaları tarafından duyulabilirken subjektif kulak çınlamasında ses sadece hasta tarafından duyulabiliyor” dedi. Objektif kulak çınlama sebepleri arasında hipertansiyon ve tümör gibi damarsal sebeplerin ve kas spazmları gibi nöromüsküler nedenlerin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, “Subjektif kulak çınlaması sebepleri ise dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve içerisindeki kemikçikler ile işitme organındaki patolojik problemlerden kaynaklanır. Bunlar sinir ve damar tümörleri, meniere hastalığı, kulak kireçlenmesi, kafa travması ve akustik travma, ototoksik ilaçlar, kulak enfeksiyonları olabilir” açıklamasında bulundu.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE ŞEKER HASTALIĞI KULAK ÇINLAMASINA NEDEN OLABİLİYOR

Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının eşlik ettiği çınlamanın iç kulakta bir tümör sonucu olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Bunun yanında vitamin eksiklikleri, iz element eksiklikleri (bakır, demir, çinko), hipotiroidi ve şeker hastalığı gibi sorunlar azımsanmayacak derecede kulak çınlamasına sebep olabilirler” dedi.

TANSİYON VE ŞEKER KONTROL ALTINDA TUTULMALI

Kulak çınlaması tedavisinin korunma ile başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kulak çınlamasına yol açabilecek ses travması ve bazı ilaçlardan uzak durulmalı, tansiyon ve şeker kontrol altında tutulmalı” dedi. Son yıllarda maskeleme tedavisinin uygulandığını ve bu uygulamanın çınlamayı geçirmemekle birlikte çınlamanın huzursuz edici sesinden kurtulduklarını ve bir dereceye kadar fayda gördüklerini vurguladı.

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kulak çınlaması Prof. Dr. Mustafa Kazkayası

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