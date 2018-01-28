Kulaklarınızın sürekli çınlamasının sebebi fazla gürültü olabilir

Kulak çınlamasının iç kulakta işitmeyi sağlayan tüylü hücrelerde hasar oluşması ve bu hücrelerin beyin ile irtibatında problem oluşması sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Kulak çınlamasının işitme ile ilgili bir uyarı olmadan, kişinin kulaklarında veya kafasının içinde ses duyması olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kulak çınlaması özellikle sessiz bir ortamda daha çok hissediliyor” şeklinde konuştu.
HİPERTANSİYON VE KAS SPAZMLARI KULAK ÇINLAMASI SEBEBİ
Kulak çınlamasının objektif ve subjektif olarak iki şekilde görülebildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Objektif kulak çınlamasında ses hem hasta hem de başkaları tarafından duyulabilirken subjektif kulak çınlamasında ses sadece hasta tarafından duyulabiliyor” dedi. Objektif kulak çınlama sebepleri arasında hipertansiyon ve tümör gibi damarsal sebeplerin ve kas spazmları gibi nöromüsküler nedenlerin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, “Subjektif kulak çınlaması sebepleri ise dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve içerisindeki kemikçikler ile işitme organındaki patolojik problemlerden kaynaklanır. Bunlar sinir ve damar tümörleri, meniere hastalığı, kulak kireçlenmesi, kafa travması ve akustik travma, ototoksik ilaçlar, kulak enfeksiyonları olabilir” açıklamasında bulundu.
VİTAMİN EKSİKLİĞİ VE ŞEKER HASTALIĞI KULAK ÇINLAMASINA NEDEN OLABİLİYOR
Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının eşlik ettiği çınlamanın iç kulakta bir tümör sonucu olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Bunun yanında vitamin eksiklikleri, iz element eksiklikleri (bakır, demir, çinko), hipotiroidi ve şeker hastalığı gibi sorunlar azımsanmayacak derecede kulak çınlamasına sebep olabilirler” dedi.
TANSİYON VE ŞEKER KONTROL ALTINDA TUTULMALI
Kulak çınlaması tedavisinin korunma ile başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kulak çınlamasına yol açabilecek ses travması ve bazı ilaçlardan uzak durulmalı, tansiyon ve şeker kontrol altında tutulmalı” dedi. Son yıllarda maskeleme tedavisinin uygulandığını ve bu uygulamanın çınlamayı geçirmemekle birlikte çınlamanın huzursuz edici sesinden kurtulduklarını ve bir dereceye kadar fayda gördüklerini vurguladı.
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog
Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!
Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama
Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih
Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum