Küme tipi baş ağrısı nedir? Küme tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir? Küme tipi baş ağrısında kesin çözüm var mı?

Küme tip baş ağrısı çok sık gördüğümüz baş ağrısı gruplarından birisidir. Küme tip baş ağrısı özellikle erkeklerde görülür. Küme tip baş ağrısında tek yanlı ağrılar vardır. Bu ağrıların özelliği batıcı, yanıcı ve oyucu tarzdadır.

Küme tip baş ağrısı özellikle gözün arkasında gözlenen ağrılardır. Küme tip baş ağrısına; gözde yaşarma, göz akması, kızarıklık, yüzde flashing denilen yanma hissi eşlik eder. 15 dakika ile 1,5 saat aralığında sürer.

Küm tip baş ağrısı migrenle ayırt edilmesi gereken bir ağrı türüdür. Kimi zaman migrenle beraber de gözlenebilir.

KÜME TİP BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?



Küme tip baş ağrısı erkeklerde daha sık görülür ve sigara ve alkol kullanımı ile ilişkili olarak değerlendirilir.

KÜME TİP BAŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR? KÜME TİP BAŞ AĞRISI İLE MİGREN ARASINDAKİ FARK NEDİR?



Küme tip baş ağrısının bir başka özelliği çok şiddetli ağrılarının olmasıdır. Küme tip baş ağrısı çeken kişi yerinde duramaz. Migren ağrısında kişi karanlık odaya gidip istirahat ederken küme tipi baş ağrısında kişi hareket eder hatta koşma isteği artar. Hastanın ağrısının şiddetinden dolayı hastanın tedavi edilmesi şarttır.