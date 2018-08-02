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Küme tipi baş ağrısı nedir? Küme tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir? Küme tipi baş ağrısında kesin çözüm var mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

Küme tipi baş ağrısı çekenler kesin çözüm arayışından vazgeçemiyor. Küme tipi baş ağrısı belirtileri kadar tedavisi üzerinde de duruluyor. Peki küme tipi baş ağrısında ameliyatsız tedavi mümkün mü? Çoğu zaman ilaç kullanan ama kesin sonuç alamayan küme tipi baş ağrısı çeken hastalar ne yapmalı, hangi yollara başvurmalı?

Küme tipi baş ağrısı nedir? Küme tipi baş ağrısı nasıl tedavi edilir? Küme tipi baş ağrısında kesin çözüm var mı?

Küme tip baş ağrısı çok sık gördüğümüz baş ağrısı gruplarından birisidir. Küme tip baş ağrısı özellikle erkeklerde görülür. Küme tip baş ağrısında tek yanlı ağrılar vardır. Bu ağrıların özelliği batıcı, yanıcı ve oyucu tarzdadır.

Küme tip baş ağrısı özellikle gözün arkasında gözlenen ağrılardır. Küme tip baş ağrısına; gözde yaşarma, göz akması, kızarıklık, yüzde flashing denilen yanma hissi eşlik eder. 15 dakika ile 1,5 saat aralığında sürer.

Küm tip baş ağrısı migrenle ayırt edilmesi gereken bir ağrı türüdür. Kimi zaman migrenle beraber de gözlenebilir.

KÜME TİP BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Küme tip baş ağrısı erkeklerde daha sık görülür ve sigara ve alkol kullanımı ile ilişkili olarak değerlendirilir.

KÜME TİP BAŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR? KÜME TİP BAŞ AĞRISI İLE MİGREN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Küme tip baş ağrısının bir başka özelliği çok şiddetli ağrılarının olmasıdır. Küme tip baş ağrısı çeken kişi yerinde duramaz. Migren ağrısında kişi karanlık odaya gidip istirahat ederken küme tipi baş ağrısında kişi hareket eder hatta koşma isteği artar. Hastanın ağrısının şiddetinden dolayı hastanın tedavi edilmesi şarttır.

KÜME TİP BAŞ AĞRISI HANGİ SIKLIKLA GÖRÜLÜR?

Küme tip baş ağrısında kimi ağrılar senede bir kaç kez gelirken kimileri dönem dönem gelir. Bu sebeple tedaviler de farklıır.

KÜME TİP BAŞ AĞRISI TEDAVİSİ NASILDIR?

Küme tip baş ağrısı tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisinde farklı gruplar mevcuttur. Bu gruplarla ağrının gelmesi veya gelen ağrının bertaraf edilmesi için kullanılır.

KÜME TİP BAŞ AĞRISI TEDAVİSİNDE BİR DİĞER YÖNTEM: GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİSİ

Küme tip baş ağrısı tedavisinde kullanılan bir başka tedavi yöntemi ise girişimsel ağrı yöntemidir. Girişimsel ağrı yöntemi de kronikleşen ağrı veya gelecek ağrıyı engellenmek için kullanılır.

GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANIR

Küme tip baş ağrısı tedavisindeki girişimsel ağrı tedavisi ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar ve ilaç tedavisinin etkisinden kurtulması istenen hastalara uygulanır.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISINDA AMELİYATSIZ TEDAVİ!

Girişimsel ağrı tedavisi yüzde ağrı oluşan belli bölgelere radyofrekans uygulanarak ya da lokal anestezi uygulaması ile yapılan yöntemlerdir. Bu yöntemler son derece etkilidir. Hastaya herhangi bir zararı yoktur. Hastada kesi yoktur. Ameliyatsız yöntemlerdir ve sıklıkla uygulanan yöntemlerdir.

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