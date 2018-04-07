Kumluca Devlet Hastanesi’ne Çocuk Uzmanı atandı

Antalya’nın Kumluca Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Uzmanı Dr. Solmaz Özkan, hasta kabulüne başladı.

Kumluca Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Uzmanı Dr. Solmaz Özkan, görevine başladı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde 1983 yılında dünyaya gelen Uzm. Dr. Solmaz Özkan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu, aynı yıl İzmir Behçet UZ Çocuk Hastanesinde başladığı ihtisasını Konya Meram Tıp Fakültesinde tamamladı. Bir yıl İngiltere Southampton Üniversitesinde Pediatri Bölümünde çalıştı. Daha sonra Türkiye’ye dönen Uzm. Dr. Solmaz Özkan mecburi görevini Konya ili Çumra ilçesinde tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamayla Kumluca Devlet Hastanesi’nde göreve getirildi.