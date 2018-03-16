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Kumluca’da sağlıkçılar fazla tuz tüketimine dikkat çekti

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısı ile Kumluca’da fazla tuz kullanımının insan sağlığına zararları anlatıldı.Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanında, “Fazla Tuzu Azalt Ömrünü Uzat” sloganıyla fazla tuz kullanmanın insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çektiler.

Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısı ile Kumluca’da fazla tuz kullanımının insan sağlığına zararları anlatıldı.
Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanında, “Fazla Tuzu Azalt Ömrünü Uzat” sloganıyla fazla tuz kullanmanın insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çektiler. Ekipler, özellikle 45 yaşın üstündeki vatandaşların tansiyonunu ölçtü. Tansiyonu yüksek çıkanlara tuz tüketimini azaltmaları önerisinde bulunuldu.
Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı; “Dünya Sağlık Örgütü, hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak önermektedir. Bizde Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, fazla tuz tüketilmesinin önüne geçerek insanların sağlığına katkı sağlayabilirsek mutluluk duyarız” dedi.

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