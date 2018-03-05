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Kumluca’ya yeni genel cerrah

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kumluca Devlet Hastanesine atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.

Kumluca’ya yeni genel cerrah

Kumluca Devlet Hastanesine atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hacı Mehmet Mülayim, görevine başladı.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hacı Mehmet Mülayim, Kumluca Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Op. Dr. Hacı Mehmet Mülayim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalında ihtisasa başladı. 1996 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başlayan Mülayim, Elbistan Devlet Hastanesinde dört yıl çalıştı. Daha sonra Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesine atanan Op. Dr. Mülayim, 15 sene görev yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamayla Kumluca Devlet Hastanesi’nde göreve getirildi.
Op. Dr. Mülayim, “Kumluca Devlet Hastanesine atamam yapıldığı için ve Kumluca halkına hizmet edecek olmaktan dolayı çok memnunum. Değerli Kumluca halkının da memnun kalacağını umuyorum” dedi.

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