Kunduracı göğsü nedir?

Göğüs duvarı yapı bozukluğu içinde yer alan göğüs kafesinin içeri doğru çökük olmasına halk arasında 'kunduracı göğsü' veya 'çökük göğüs' olarak da bilinen, Pektus Ekskavatum denir.

Pektus ekskavatum, göğüs duvarı yapı bozukluklarından en sık görülenidir. Göğüs duvarı yapı bozuklukları; Pektus Ekskavatum/kunduracı göğsü, Pektus karinatum, Poland Sendromu, Sternal Defektler (iman tahtasının) ve çok az görülen diğer yapı bozuklukları olarak 5 kategoride sınıflandırılmaktadırlar. <div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;">%85'i hayatın ilk yılı içerisinde fark edilmektedir. Hastaların %6,8’inde, Pektus Ekskavatum (kunduracı göğsü) ve pectus carinatum (güvercin göğsü) birlikte görülebilir – mixed yada karışık göğüs duvarı yapı bozukluğu. Pektus ekskavatum bu grup anomaliler içinde en sık görülenidir. Canlı doğumlarda 1/300-400 oranında görülmektedir. Sanıldığı kadar az rastlanılan bir tablo değildir. Erkeklerde, kadınlara göre 4 kat daha sık görülmektedir. Artmış bir ailesel yatkınlık söz konusudur; hastaların % 37’sinde ailesinde göğüs çöküklüğü (kunduracı göğsü) öyküsü vardır. Çöküklüğün nedeni kıkırdak kaburgaların fazla büyümesi de olsa, oluş sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Düzensiz büyüyen kaburganın kıkırdak kısmı (kaburga iki kısımdan oluşur: kemik kaburga ve kıkırdak kaburga), iman tahtasını arkaya doğru çeker.

<div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;">Çocukluk çağında bu rahatsızlık pek sorun oluşturmaz. Yaş büyüdükçe efor-egzersiz sonrası, yapısı bozulmuş kıkırdak kaburgada ve sol meme bölgesinde ağrıya neden olabilir. Efor harcanan fiziksel aktivitelerin sonrasında, çarpıntı ve kalpte ritim bozuklukları ve üfürüm tespit edilebilir. <div class="detail-content-inner" style="box-sizing: inherit; padding-left: 0px; color: rgb(64, 64, 64); margin-bottom: 24px; line-height: 1.63; font-family: "PT Sans", sans-serif; font-size: 16px;">Pektus Ekskavatumun iç organlara zararı genel anlamda yok denebilir. Göğüs duvarının arkaya doğru ileri düzeyde yer değiştirmesi ile özellikle sağ kalp karıncığının ön duvarında çukurlaşmaya neden olmaktadır. Kalp ileri çöküklük durumlarında, çoğunlukla da sola doğru yer değiştirir. Göğüsteki çöküklüğün düzeltilmesi ile kalp karıncığında oluşmuş olan çukurlaşma da düzelmektedir. En basit deyimi ile, çukurluk kadar hacim, kalp ve akciğerden yer çalmaktadır. Pektus Ekskavatum deformitesinin şiddetinin doğru olarak değerlendirilmesinin, yapılacak ameliyat sonuçlarının iyiliği açısından büyük önemi vardır. PEKTUS EKSKAVATUMA “BAŞKA HASTALIKLAR” DA EŞLİK EDEBİLİR; Örneğin; Marfan Sendromlu olgularda daha şiddetli çöküklük izlenmektedir. Bu yapı bozukluğuna sahip hastalarda, Marfan Sendromu olma ihtimali mutlaka düşünülmelidir. Özellikle, skolyozu (omurga yan eğriliği) olan erkek çocuklarda bu göz önünde tutulmalıdır. Marfan sendromu düşünüldüğünde ekokardiyografi yapılır. Ekokardiyografide, ana atar damar (aort kökünde) genişlemesi ve aort veya mitral kapakta (kalbin sol karıncık ve sol kulakçık arasında var olan kapak) kanın geri kaçışının görülmesi (üfürüm duyulur) Marfan Sendromu tanısını destekler.