Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmek için ne yapmalı? Kurban Bayramı'na özel beslenme önerileri

Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda etin pişirilme şeklinden, saklanma koşullarına ve tüketimine kadar birçok konuda önemli noktaya dikkat çeken MedAmerikan Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Burcu S. Demir: “Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar kesildikten sonra uygun koşullarda taşınmaz ve muhafaza edilmezse, mikroorganizmaların çoğalarak ürettikleri toksinler hastalığa neden olabilir. Et hangi yöntemle pişerse pişsin hafif veya orta sıcaklıkta uzun bir süre pişirilmelidir. Bayram boyunca et tüketiminin artması nedeniyle bol yeşillik ve salata tüketilmelidir. Etleri sebzelerle birlikte pişirmek doyma hissini artıracağı gibi aşırı et tüketimini de önleyecektir” dedi.

Kurban bayramında artan et tüketimine karşı alınması gereken önlemlere dikkat çeken Dyt. Burcu S. Demir: “Hayvan kesildiğinde eti sertleşir. Çok yüksek sıcaklık et proteinlerini katılaştırarak etin suyunun kaybına, lezzetinin azalmasına ve bazı vitamin kayıplarına neden olur. Özellikle kuru ısıda pişirmede buna dikkat edilmelidir. Etler hangi yöntemle pişerse pişsin hafif veya orta sıcaklıkta uzun bir süre pişirilmelidir. Oda sıcaklığı, dışarıdan bulaşabilecek mikropların üremesi için uygun bir ortamdır. Bu nedenle pişirilen etler oda sıcaklığında yarım saatten fazla bekletilmemelidir. Etin pişmesi bağlantı dokularına göre değişir, kuru ve nemli ısıda ya da yağda kızartma şeklinde olabilir. Nemli ısıda pişirmede kullanılan su az veya çok olabilir. Fırın ve tencere kebapları, rostolar bu şekilde pişebilir. Kuru ısıda pişirme; ızgara ve biftekler için uygundur. Biftekler kalın demir ve çelik tavalarda veya fırında pişebilir. Küçük parça etler, şişlere dizilerek ızgara edilir, burada dikkat edilecek nokta etin ateşe en az 15 cm uzakta olmasıdır. Ateşe çok yakın ızgara edilen etlerde kanser yapıcı maddeler oluşabilir. Yağda kızartılarak pişirmeyi ise sağlık açısından önermiyoruz” diye konuştu.