Kurban bayramında et tüketimine dikkat edin

İSTANBUL- (DHA)- KURBAN Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlar dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulunuyor. Bayramda etin fazla tüketilmesinin hastalıklara yol açabileceğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Alper Uçak, “Bayramda ödem artışı, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve mide problemleri yaşanabilir. Kalp damar hastaları bu dönemde et ve yağlı yiyecek tüketimini arttırarak sağlıklı beslenmeyi bozmakta ve kalp damar sağlığını tehlikeye atmaktadırlar” dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Alper Uçak, bayramda et, kavurma, sakatat ve tatlı gibi gıdaların tüketimleri hakkında uyardı. Doç. Dr. Uçak, yenilen yemeklerin hem kalp damar sağlığı hemde sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmak için önerilerde bulundu.

KALP, DİYABET VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Kalp, diyabet ve kronik hastalığı olanların ne yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Uçak, “Et tüketmemek diye bir şey yoktur ancak çok fazla et ve sakatat tüketilmemesi gerekiyor. Yediğimiz et özellikle yağlı bölgeleri içeriyorsa fazla tüketimi kan kolesterolünü arttırabilmektedir. Damar sertliği dediğimiz aterosklerotik kalp damar hastalığında, özellikle doymamış yağ tüketimine bağlı kandaki kolesterol seviyeleri artarak damar sertliğinin gelişimini hızlandırmaktadır. Kalp damar hastaları sıklıkla şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği birlikte görülmektedir. Şeker hastaları ve koroner stentli hastaların bu dönemde yoğun et ve tatlı tüketimini ani kardiyak hadiselerin gelişimine yol açabilmektedir. Ani yükselen kan şeker seviyesi kalbi de strese sokabilmektedir. Etle birlikte tuz tüketimi artabileceğinden tansiyon hastalarının da bu konuda dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü zemininde koroner kalp hastalığı olan bireyler ani tansiyon yükselmelerine maruz kaldığında kalp krizi ve beyin felci geçirebilmektedir” diye konuştu.