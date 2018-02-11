HABER

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

SAĞLIK HABERLERİ | 11.02.2018 13:58 | Son Güncelleme

Uygun miktarda tüketildiğinde kuruyemişin kalp ve damar sağlığına faydalı olduğu ve kalp krizinin önlemeye yardımcı olduğu belirtildi.

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

Uygun miktarda tüketildiğinde kuruyemişin kalp ve damar sağlığına faydalı olduğu ve kalp krizinin önlemeye yardımcı olduğu belirtildi. Tuğba Kuruyemiş kabuklu gıdalardan sorumlu gıda mühendisi Ayşen Orhan, Harvard Üniversitesi tarafından 32 yıl boyunca gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre kuruyemiş tüketiminin kalp damar hastalıkları riskini yüzde 25 oranında azalttığının belirlendiğini kaydederek uygun miktarda kuruyemiş tüketiminin sağlık için de önemli olduğunu belirtti.
Kuruyemişlerin oldukça faydalı besinler içerdiğini ve yapılan akademik çalışmaların, belirli oranda kuruyemiş tüketmenin kalp, damar ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığını kaydeden Tuğba Kuruyemiş’in sert kabuklu gıdalarından sorumlu Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Harvard Üniversitesi tarafından 32 yıl boyunca sürdürülen çalışmanın sonuçları açıklandı. Bu açıklamaya göre, kuruyemiş tüketimi kalp damar hastalıkları riskini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltıyor. Uzmanlar kuruyemişteki yararlı yağlar kalp damar yollarını açtığı için haftada iki kere fındık, ceviz, badem, kaju, antepfıstığı ve yerfıstığı tüketilmesini öneriyor” dedi.
“Omega deposu gibi”
Kuruyemişin faydalarının saymakla bitmediğini belirten Gıda Mühendisi Orhan, “İçerdiği Omega 3 nedeniyle kalp ve damar dostu bir besin olarak bilinen fındık ve badem, kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önlerken tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor, şeker hastalarında kalp hastalığı riskini azaltıyor. Fındıkta Omega 3’ün yanı sıra,B5, B9 ve bor bulunuyor. B6 vitamini kaynağı olan ceviz ise, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve damar sertliğini önlemede önemli bir görev üstleniyor. Kaju, içerdiği potasyum nedeniyle tansiyon düşürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan, şeker hastalığının gelişimini engelleyen ve antioksidan olarak nitelenen selenyum da içeren kajunun demir ve D vitamini açısından da zengin olduğu biliniyor. İçeriğindeki B1 vitamini ile kan şekerinin yakılmasını, B3 vitaminiyle de kolesterolün düşmesini sağlayan yer fıstığı, lezzetinin yanı sıra, zihin açıcı özelliği ile biliniyor” diyerek kuruyemişin sadece keyif ve ağız tadı için değil sağlık için de tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böbrek taşı ağrılarından Perkütan yöntemiyle kurtulmak mümkün

Böbrek taşı ağrılarından Perkütan yöntemiyle kurtulmak mümkün

Sağlık Müdürü Ergüney’den Dilovası Devlet Hastanesi’nde hastaların mağdur edildiği iddialarına sert tepki:

Sağlık Müdürü Ergüney’den Dilovası Devlet Hastanesi’nde hastaların mağdur edildiği iddialarına sert tepki:

Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek

Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Sağlıklı yaşam konferansına büyük ilgi

Hidrosefali hastası Elif, hayata tutunmak için yardım bekliyor

Hidrosefali hastası Elif, hayata tutunmak için yardım bekliyor

Uzmandan antibiyotik uyarısı

Uzmandan antibiyotik uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.