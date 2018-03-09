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Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 04:32 | Son Güncelleme

Harvard Üniversitesi’nde tıp dersleri veren Global Sağlık Konseyi Başkanı Jonathan Quick, “Avustralya gribi adı verilen sinsi bir hastalığın 300 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Global Sağlık Konseyi Başkanı Jonathan Quick, ”Avustralya gribi” ismi verilen yeni bir salgın hakkında uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nde çeşitli projelere liderlik ve Harvard Üniversitesi’nde ders veren ABD'li doktor, hayvanlardan insanlara geçen virüsün vücutta sinsice ilerlediğini ve dördüncü günün ardından ölümcül sonuçları bulunduğuna dikkat çekti. Eğer önlem alınmazsa gelecek 200 gün içerisinde 33 milyon, iki yıl içerisinde ise 300 milyon kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

“Dünyada, daha önce tehlikeli olduğunu düşündüğümüz her şeyden daha ölümcül sonuçları olan bir viral pandemik riski altında olduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullanan Quick, sözlerine “ 1918 yılında görülen İspanyol gribi, dünya nüfusunun üçte birini etkilemiş ve 100 milyon kişinin ölmüne sebep olarak tarihe en ölümcül gribi olarak geçmişti. Şu anda hastalıklara karşı 100 yıl öncesiyle aynı savunmasızlığa sahibiz” ifadelerini kullanarak, koruyucu önlemlere vurgu yaptı.

AŞI OLMAK VE HAYVANSAL GIDALARA DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ

Quick, hastalıktan korunmak için öncelikle ucuz ve işlenmiş hayvansal gıda tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, salgın hastalıklara neden olan virüslerin ilk halkasının kuş gribinin yaygın olarak görüldüğü vahşi su kuşları olduğunu belirtiyor. Daha sonra ise yabani bir kuşun virüsi başka bir kuşa, oradan da onu yiyen hayvanlara geçiyor. Farklı türlerde konaklayan virüs değişime uğrayarak, son derece ölümcül ve bulaşıcı hale gelebiliyor.

Diğer taraftan, "Bir doktor olarak biliyorum ki, insanları hastalıklardan aşı kadar koruyan daha etkili ve ucuz bir kamu sağlığı aracı yoktur" diyen Quick zamanında aşı yaptırmanın önemine dikkat çekti.

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