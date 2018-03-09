Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Global Sağlık Konseyi Başkanı Jonathan Quick, ”Avustralya gribi” ismi verilen yeni bir salgın hakkında uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nde çeşitli projelere liderlik ve Harvard Üniversitesi’nde ders veren ABD'li doktor, hayvanlardan insanlara geçen virüsün vücutta sinsice ilerlediğini ve dördüncü günün ardından ölümcül sonuçları bulunduğuna dikkat çekti. Eğer önlem alınmazsa gelecek 200 gün içerisinde 33 milyon, iki yıl içerisinde ise 300 milyon kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

“Dünyada, daha önce tehlikeli olduğunu düşündüğümüz her şeyden daha ölümcül sonuçları olan bir viral pandemik riski altında olduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullanan Quick, sözlerine “ 1918 yılında görülen İspanyol gribi, dünya nüfusunun üçte birini etkilemiş ve 100 milyon kişinin ölmüne sebep olarak tarihe en ölümcül gribi olarak geçmişti. Şu anda hastalıklara karşı 100 yıl öncesiyle aynı savunmasızlığa sahibiz” ifadelerini kullanarak, koruyucu önlemlere vurgu yaptı.