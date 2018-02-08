Kuşadası, Sağlık Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Kuşadası, 3-6 Mayıs tarihleri arasında 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ‘ne ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Sağlık Turizm Derneği tarafından düzenlenecek Sağlık Turizmi Kongresi, Türkiye’yi sağlık turizmi destinasyonları sıralamasında öne çıkarmayı ve sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyor.

Kuşadası Amara Sealight Elite Hotel’de düzenlenecek 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müşaviri Enginer Birdal, Türk ve Gine Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Yücel Şirin, Dışişleri Bakanlığı Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü Atıf Tolga Morgül, Dışişleri Bakanlığı Turizm Seyahat Acentesi Turizm Koordinatörü Berk Seçkin Yıldız, Dışişleri Bakanlığı Turizm Seyahat Acentesi Proje Sorumlusu Meltem Şenyurt, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, Aydın Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Levent Gürçavdı, Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Kazancıoğlu ve Kuşadası Amara Sealight Elite Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Ceran katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal, sağlık turizminde ulusal ve uluslararası tüm paydaşları bir araya getirerek girişimci ve yatırımcılara yeni imkanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek her yıl yurt içi ve yurt dışı olmak üzere kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’ne Kuşadası’nın ilk kez ev sahipliği yapmasının ilçenin sağlık turizmi alanında atacağı önemli bir adım olduğunu söyledi.

Birdal’ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı "Kongre öncesi yurt içi ve yurtdışında hedef kitlelerin belirlenmesi ve daha somut veriler üzerinden gidebilmemiz için önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantıda bunları masaya yatıracağız. 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi’nin Kuşadası’nda yapılmasının ilçenin sağlık turizmi tanıtımı açısından önemli olduğuna inanıyorum. Sağlık sektörü bazında uzman temsilcilerle toplandığımız takdirde daha verimli bir sonuç elde edeceğiz. Bugün yaptığımız ön toplantının en azından bir sonraki toplantıda daha hazırlıklı olmamız açısından iyi bir adım olduğu kanaatindeyim" dedi.

Toplantı sonunda 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ile ilgili olarak sağlık alanında uzman temsilcilerin de katılacağı bir fikir alış verişi toplantısı daha düzenlenmesine karar verildi.