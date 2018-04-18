Kusursuz dudaklara sahip olmak hayal değil

Dr. Vecdi Bayramoğlu, dolgun ve kusursuz dudaklara kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Clinicpark Estetik Dr. Vecdi Bayramoğlu, dudakların doğuştan ince yapılı, belli belirsiz bir şekilde olabileceğini söyleyerek, "Yaş ilerledikçe de dudaklar hacimlerini kaybederler. Hacmin yaş ilerledikçe kaybolması dudaklardaki yağ dokusunun kaybolması sebebiyle gerçekleşir. Böyle durumlarda dudak dolgusu kullanılarak dudakların yeniden yapılandırılması söz konusu olur. Dudaklar estetik bir görünüme kavuşturulur. Dudak dolgusuyla kalınlaştırma ve yeniden şekil verme işlemi en çok tercih edilen estetik operasyonlardandır. Yüz hatlarının dudak şekliyle uyumlu hale gelmesi, yüzün ifadesinin etkileyici bir biçim alması ve yaşlanma belirtilerinin ortadan kaldırılarak daha dinç bir görünüm elde etmek dudak dolgusuyla mümkündür" dedi.

Birçok kişinin dudaklarının daha hacimli olmasına, şeklen daha güzel durmasına önem verdiğini ifade eden Dr. Bayramoğlu, "Yüz ifadesinde çok önemli bir yeri olan dudakların daha estetik bir şekle kavuşturulması dudak dolgusuyla sağlanır. Dudak dolgusu sadece bir dudak kalınlaştırma işlemi değildir. Dudaklar kişinin ihtiyacı olan görünüme göre yeniden şekillendirilir. Dudakları hacimlendirme girişimleri kişinin kendi vücudundan alınan bazı dokular kullanılarak gerçekleştirilebildiği gibi yapay dolgu maddeleri enjekte edilerek de yapılabilir. Kişinin kendi vücudundan alınanlarla gerçekleştirilen kalınlaştırma daha kalıcı bir yöntemdir. Kalıcı olan yapay dolgu maddeleri kullanmak da mümkündür fakat bunlardan geri dönüşün çok zor olması ve doğallık konusunda pek başarılı olamamaları nedeniyle çok tercih edilmezler. Hyaluronik asit dudak dolgusu işlemlerinde en çok tercih edilen dolgu maddesidir. Bu madde vücutta doğal olarak bulunan bir maddedir. Bu yüzden alerjik reaksiyonlar göstermezler. Dudağa uygulanan dolgu maddesinin türüne göre kalıcılık süresi de değişir. Dudak dolgusu işlemleri lokal anestezi altında gerçekleşir. Anestezi, işlem sırasında enjeksiyondan kaynaklanabilecek ağrıyı ortadan kaldırmak için kullanılır" diye konuştu.