Kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi ameliyatsız mümkün mü?

Kuyruk sokumu ağrısı çeken kişilerin en çok sorduğu soru kuyruk sokumu ağrısının evde tedavisi var mı? sorusu oluyor. Uzmanlarsa kuyruk sokumu ağrısı çeken kişilere tedavi için oldukça basit bir yöntem öneriyor. Üstelik uygulama sonrası kuyruk sokumu ağrısı çeken kişiler sadece 2 saat sonra ağrılarından tamamen kurtuluyor. Peki ameliyata dahi gerek kalmadan yapılan bu uygulama nedir? İşte kuyruk sokumu ağrısı ile ilgili merak edilenler...
Kuyruk sokumu omurganın alt bölümüdür. Kuyruk sokumunun alt bölümündeki travmalar çeşitli omurga bozukluları sırasında kuyruk sokumu ağrısına sebep olur. Kuyruk sokumu ağrısı kemiğin tam ucuna kadar gelir.
Kuyruk sokumu ağrısı son derece şiddetli ağrılardır. Kuyruk sokumu ağrısı şikayeti bulunan kişi sıklıkla oturamaz, günlük işlerini yapamaz. Çünkü kuyruk sokumu ağrısı ker oturuş, her basınçta kişiye kendisini hatırlatacak kadar güçlüdür.
Kuyruk sokumu ağrısı yeri son derece özelliklidir. Kuyruk sokumu ağrısı pek çok zaman başka hastalıklarla karıştırılabilir. Kuyruk sokumu ağrısı hastanın yaşam kalitesini son derece bozan ağrılardır.
Kuyruk sokumu ağrısı kişinin çalışmasını, günlük hayatını, evdeki yaşantısını bozan ağrılardır.
Kuyruk sokumu ağrısının tedavisi son derece önemlidir. Çünkü kuyruk sokumu ağrısı hastanın yaşam kalitesini değiştirir.
KUYRUK SOKUMU AĞRISI VE AMELİYATSIZ TEDAVİSİ
Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi için ameliyatsız ve narkozsuz tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. Kuyruk sokumu ağrısının tedavi yöntemlerinin başında radyofrekans uygulaması gelmektedir.
Kuyruk sokumu ağrısı tedavisinde radyofrekans kuyruk sokumunda bulunan özel bir nokta üzerine uygulanır. Özel bir cihazla uygulanan kuyruk sokumu ağrısı tedavisi sırasında herhangi bir kesik uygulanmamaktadır. Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi sonrası tedavi olan hasta 2 saat sonra evine ağrılarından kurtulmuş şekilde geri döner.
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