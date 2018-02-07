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Lapseki Devlet Hastanesinde yeni başhekim göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimlik makamına Uzman Dr.

Lapseki Devlet Hastanesinde yeni başhekim göreve başladı

Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimlik makamına Uzman Dr. Gökhan Baştürk atandı.
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Lapseki Devlet Hastanesinde bir süredir vekaleten yürütülen Başhekimlik makamına Üroloji Uzmanı Uz. Dr. Gökhan Baştürk atanarak göreve başladı. Hastane müdürlüğünden yapılan açıklamada; "1985 tarihli Sakarya doğumlu olan Uz. Dr. Baştürk, eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamış olup, 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üroloji İhtisasını yaptı. Sonrasında Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde ve İzmir Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesinde çalıştı.Uz. Dr. Gökhan Baştürk’ün Tıpta Uzmanlık Tezini ’Antikolinerjik Tedavi Başlanan İnkontinanslı Kadınlarda Vajinal Kuruluğun Değerlendirilmesi’ üzerine yaptı" ifadelerine yer verildi.

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